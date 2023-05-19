-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر أكثر من 30 ولاية
جواهر

أغنية جديدة “لأم كلثوم” تثير الجدل بمصر

جواهر الشروق
  • 42
  • 0
أغنية جديدة “لأم كلثوم” تثير الجدل بمصر
ح.م

أثار الملحن المصري عمرو مصطفى الجدل بإحياء صوت كوكب الشرق أم كلثوم، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وروّج مصطفى للأغنية المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقطعاً قصيراً من الأغنية.

وعلَّق قائلاً: “على مدار 24 سنة قدّمت العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخراً مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي،” حبيت أسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنّت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج”.

وجاء التفاعل مع الملحن متباينا فقد ابدى الجمهور تحمسهم لسماع الأغنية فيما عبر آخرون عن عدم تقبلهم للفكرة ومنهم المنتج محسن جابر الذي اعترض على خطوة الفنان المصري بشأن إعادته تقديم أغاني أم كلثوم على طريقة الذكاء الاصطناعي، موضحا أنه لا أحد يجرؤ على أن يقدم هذا الأمر لاستحضار صوت كوكب الشرق.

وأكد أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة حول ما وصفه بالمهزلة والعبث بصوت أم كلثوم.

مقالات ذات صلة
طفل جزائري يصلي في الملعب.. فيديو يخطف الأنظار عبر العالم العربي

طفل جزائري يصلي في الملعب.. فيديو يخطف الأنظار عبر العالم العربي

مصرية تكتشف أن أصولها متطابقة مع مومياء قديمة

مصرية تكتشف أن أصولها متطابقة مع مومياء قديمة

بالفيديو.. طاهية نيجيرية تطبخ لمدة 100 ساعة دون توقف لتحقيق رقم عالمي

بالفيديو.. طاهية نيجيرية تطبخ لمدة 100 ساعة دون توقف لتحقيق رقم عالمي

خبراء يحذرون من وضع فرشاة الأسنان في الحمام

خبراء يحذرون من وضع فرشاة الأسنان في الحمام

بعد أسبوعين على تحطم طائرتهم.. العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون 

بعد أسبوعين على تحطم طائرتهم.. العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون 

بالفيديو: كائنات دقيقة تعيش على وجوهنا وتضع بيضها على المسام

بالفيديو: كائنات دقيقة تعيش على وجوهنا وتضع بيضها على المسام

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد