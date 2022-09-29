أغنية جديدة للمازوني حول القمة العربية تصنع الحدث عبر الشبكات

صنعت أغنية جديدة للفنان محمد المازوني حول القمة العربية، التي ستحتضنها الجزائر شهر نوفمبر المقبل، الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ودشن المازوني عودته للساحة الفنية بالقول: ”بالمسك والعطور وباقات الزهور والحليب ودقلة نور نستقبل في المطار ضيوفنا“ ، وواصل كلماته متغنيا بالوحدة والمصير المشترك للشعوب العربية.

وتداول نشطاء مقطع الأغنية التي راجت عبر الشبكات، لافتين إلى أن الفنان يظهر فقط في المناسبات، ومعروف بتوجهه السياسي، إذ سبق وغنى لجميع الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الجزائر.

يذكر أن الفنان من مواليد عام 1940 وينحدر من ولاية تيزي وزو.

بدأ مشواره الغنائي في السبعينات واشتهر أيام الرئيس بومدين بالأغاني الوطنية وكان دائم الحضور في التلفزيون الرسمي الجزائري.

له أكثر من عشرة ألبومات غنائية منوعة أشهرها أغنيته المساندة لصدام حسين ضد أمريكا في 1990التي لاقت رواجا كبيرا في الجزائر.