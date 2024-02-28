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أغنية راب تسخر من “الفيتو الأمريكي” في مجلس الأمن

الشروق أونلاين
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أغنية راب تسخر من “الفيتو الأمريكي” في مجلس الأمن
ح.م
لقطة من الفيديو

نشر الفنان وصانع الأفلام السوداني أمجد النور أغنية راب جديدة، يسخر فيها من الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال الصهيوني، في حربه على الفلسطينيين.

الأغنية التي تحمل عنوان “من هي دلوعة أمريكا؟”، يصف فيها أمجد الذي يعمل مقدّما وكاتب برامج في شبكة الجزيرة بقطر، الولايات المتحدة، بأنها “المجرم الأول في العالم”.

ويذكّر مواطنيها بالتكلفة العالية التي يتكبدّونها كل سنة من ضرائبهم، من أجل دعم مشاريع الاستيطان التي ينفذها الكيان المحتلّ في الأراضي الفلسطينية.

قبل أن يدين، بطريقته الخاصة، وقوف واشنطن في كل مرة، في طريق أي مسعى لوقف العدوان على قطاع غزة بمجلس الأمن. حيث يقول:”بإمكاني أن أرتكب إبادة جماعية، لأنه سينقذني بالفيتو كالعادة”.

وعرقلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مشروع قرار تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرفض أي مساع لتهجير الفلسطينيين.

حيث رفضت واشنطن مشروع القرار الجزائري، مقابل موافقة معظم أعضاء مجلس الأمن. باستثناء المملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

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