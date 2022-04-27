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رياضة

أغويرو يتضامن مع محرز ويُعاتب غوارديولا

علي بهلولي
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أغويرو يتضامن مع محرز ويُعاتب غوارديولا
الأرشيف
محرز رفقة أغويرو

أبدى النجم الأرجنتيني السابق سيرجيو أغويرو تضامنا مع الجزائري رياض محرز، مُعاتبا التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأظهرت صور التلفزيون المدرب غوارديولا يصرخ بِطريقة حادّة على محرز، بِسبب تفضيل الجناح الجزائري تسديد الكرة في مرمى ريال مدريد الإسباني، بدلا من تمريرها إلى زميله فيل فودن الذي كان بِدوره داخل منطقة العمليات.

وقال سيرجيو أغويرو: “صراحة، لا أحبّ أن يصرخ غوارديولا بِهذه الطريقة”.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “ميترو” البريطانية، الأربعاء: “سبق لِغوارديولا أن صرخ في وجهي في مباراة ضد توتنهام، وكان ردّي أن صرخت أيضا ضدّه”.

وفي لقطة أخرى تخلّلت مواجهة الريال (الرّابط الإلكتروني أدناه/ محرز في القائم وفودن يتهاون في التسجيل)، أهدر فيل فودن كرة سانحة للتسجيل، لكن لم يصدر عن غوارديولا أيّ صراخ. وهو ما يُقوّي الاعتقاد بِأن التقني الإسباني “يُدلّل” بعض اللاعبين، ويطلب من آخرين “إتيان الخوارق”!

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التعليقات
2
  • حبيب

    لقطة محرز كان فيها عامل التايمينغ ضروري جدا استقبال الكرة من طرف محرز اعطاه افضلية على الدفاع لكن عودة الدفاع بسرعة و تموقع االاعبين خاصة كارفاخال شوش على محلاز نوعا ما و اختار القدف بدل التمريرة و هدا امر يحدث كثيرا و لكن تصرف قوارديولا مع محرز اصبح غير مفهوم .انظر لصلاح و الثقة التي يضعه فيها مدربه بالرغم من انه يضيع الكثير من الاهداف و التمريرات الا ان ثقة مدربه به جعله مرتاح نفسيا و يعطي الافظل.و قد قالها ناصري على بلاطو كنال بليس ان قوارديولا فلسفته مستوحات من الجنون الدي اصابه و يريد ان يعكس قانون اللعبة ليتفرد بالجديد...تفلسف الحمار فمات..

    0
  • عبده سيزانو

    المؤكد أن محرز فيما يبدو أرادها فيوالقائم لا في الشباك لا سيما بعد أن كاد أن يكون وجها لوجه مع حارس المرمى.

    -2

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