أغويرو يتضامن مع محرز ويُعاتب غوارديولا

أبدى النجم الأرجنتيني السابق سيرجيو أغويرو تضامنا مع الجزائري رياض محرز، مُعاتبا التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأظهرت صور التلفزيون المدرب غوارديولا يصرخ بِطريقة حادّة على محرز، بِسبب تفضيل الجناح الجزائري تسديد الكرة في مرمى ريال مدريد الإسباني، بدلا من تمريرها إلى زميله فيل فودن الذي كان بِدوره داخل منطقة العمليات.

وقال سيرجيو أغويرو: “صراحة، لا أحبّ أن يصرخ غوارديولا بِهذه الطريقة”.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “ميترو” البريطانية، الأربعاء: “سبق لِغوارديولا أن صرخ في وجهي في مباراة ضد توتنهام، وكان ردّي أن صرخت أيضا ضدّه”.

وفي لقطة أخرى تخلّلت مواجهة الريال (الرّابط الإلكتروني أدناه/ محرز في القائم وفودن يتهاون في التسجيل)، أهدر فيل فودن كرة سانحة للتسجيل، لكن لم يصدر عن غوارديولا أيّ صراخ. وهو ما يُقوّي الاعتقاد بِأن التقني الإسباني “يُدلّل” بعض اللاعبين، ويطلب من آخرين “إتيان الخوارق”!