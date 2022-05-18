“أفارقة مولودية وهران” يقررون اللجوء إلى الفيفا لتحصيل حقوقهم

الأنصار يطالبون بمجانية الدخول أمام بلوزداد

أكدت مصادر مطلعة بأن اللاعبين الأفارقة الذين يضمهم فريق مولودية وهران قد قرروا اللجوء إلى الفيفا من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية، وهذا بعد أن وصلت الأمور بينهم وبين إدارة الرئيس يوسف جباري غالى طريق مسدود، ويتعلق الأمر بالكاميرونيين جيسيس وأبيغا، بالإضافة للبورندي شاكا جونسي الذي وقع على عقده عبر البريد الالكتروني قبل غلق سوق الانتقالات بدقائق، وفي حال جاء حكم الفيفا لصالح هذا الثلاثي الذي لم يلعب أي دقيقة مع الحمراوة، فان ذلك سيزيد من متاعي الفريق المثقل بديون حالية قدرها 21 مليار سنتيم، ومرشحة للارتفاع إلى حدود 37 مليار سنتي ماذا ما أودع اللاعبون الحاليون شكواهم لدى لجنة فض النزاعات في العاصمة، ولهذا فان على المسيرين المسارعة للاتصال بهم، وإيجاد حل وسط يرضي الجميع، وينهي المشكل في بدايته دون الوصول نحو أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من جهة أخرى، ومع اقتراب موعد الموقعة المثيرة والكلاسيكية بين مولودية وهران وشباب بلوزداد المبرمجة يوم الأحد المقبل بملعب الشهيد أحمد زبانة، فان أنصار الحمراوة طالبوا الإدارة بمجانية الدخول إلى المدرجات حتى يسمح لأكبر عدد من الجماهير بالتواجد هناك، وتشجيع رفقاء الحارس صوفي ودفعهم نحو تحقيق الفوز، من جهتها فان الإدارة استجابت للأمر، وقامت بمراسلة السلطات المحلية والأمنية، وهي الآن بصدد انتظار الرد، كما جدد المسيرون تمسكهم بمطلب تغيير توقيت المواجهة من الخامسة عصرا الى السابعة مساءا، وهذا بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي تخيم على الأجواء هذه الأيام مع اقتراب فصل الصيف، ولحد كتابة هذه الأسطر، لم يتلق الرئيس جباري أي رد من طرف الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.