أفارقة مُنزعجون من مسؤول ألماني ارتدى سروال “رعاة البقر”!
أثار رئيس اتحاد الكرة الألماني بيرند نويندورف انزعاج الأفارقة، بِسبب نوعية اللّباس الذي ارتداه خلال حضور له في كبرى التظاهرات الرّياضية بِالقارّة السّمراء.
وحضر بيرند نويندورف وقائع نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، التي اخْتُتِمت فعّالياتها الأحد الماضي بِكوت ديفوار، وهو يرتدي سروال “رعاة البقر” (الجينز). ترويجا لِملفّ بلده الذي ترشّح لِإقامة كأس العالم إناث عام 2027.
واتّهم أفارقةٌ الرّجلَ الأوّل في اتحاد الكرة الألماني، بِعدم احترامه لِأبناء القارّة السّمراء في حفل نظّموه للرّياضة الأكثر شعبية في العالم. وتساءل بعضهم إن كان هذا المسؤول الجيرماني سيرتدي اللّباس ذاته، في تظاهرة رياضية تحتضنها قارّة أوروبا.
ويرأس بيرند نويندورف اتحاد ألمانيا لِكرة القدم منذ مارس 2022، وقبل ذلك تقلّد منصبا حكوميا كونه يُمارس أيضا النّشاط السياسي.
ومعلوم أن ألبسة مُعيّنة مثل سروال “رعاة البقر” ممنوعة داخل المؤسسات والإدارات والدواوين، وعبر أرجاء المعمورة. لكن هذا “الحظر” بدا وأنه يُمارس ضدّ أراذلة القوم فقط! وكم من مُهرّج أو راقصة يرتدي أحدهما سروال “كلينت إستوود” و”لي فان كليف” و”إيلي والاش” و”إل إينديو” (جان ماريا فولونتي)، وقد حُظي بِاستقبال حارّ خصّصه له (أو لها) مسؤولون كبار!
I cannot believe the audacity of Bernd Neuendorf, President of the German Football Federation, showing up to such a crucial event promoting a joint bid for the 2027 Women’s World Cup, especially during the AFCON Finals, dressed like he’s going for a jog in the park! Jeans, a polo… pic.twitter.com/8YacF1JhYZ
— MickeyKE™🇰🇪 (@Mickey254_) February 12, 2024
As the football world looks towards the future, moments like the President of the German Football Federation Bernd Neuendorf’s appearance at the AFON final remind us of the need for mutual respect and understanding across cultures and regions. pic.twitter.com/eu5T8QDiMt
— Dismus🇰🇪🇺🇸 (@dismus__ke) February 12, 2024
Can you believe the President of the German Football Federation Bernd Neuendorf’s outfit at that important event? Jeans and running shoes during the AFCON Finals while promoting a bid for the 2027 Women’s World Cup? It’s a slap in the face to everyone there, including @CAF_Online… pic.twitter.com/wwwoGtM7RZ
— The Only Joe (@MjengoKE) February 12, 2024