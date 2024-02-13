أفارقة مُنزعجون من مسؤول ألماني ارتدى سروال “رعاة البقر”!

أثار رئيس اتحاد الكرة الألماني بيرند نويندورف انزعاج الأفارقة، بِسبب نوعية اللّباس الذي ارتداه خلال حضور له في كبرى التظاهرات الرّياضية بِالقارّة السّمراء.

وحضر بيرند نويندورف وقائع نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، التي اخْتُتِمت فعّالياتها الأحد الماضي بِكوت ديفوار، وهو يرتدي سروال “رعاة البقر” (الجينز). ترويجا لِملفّ بلده الذي ترشّح لِإقامة كأس العالم إناث عام 2027.

واتّهم أفارقةٌ الرّجلَ الأوّل في اتحاد الكرة الألماني، بِعدم احترامه لِأبناء القارّة السّمراء في حفل نظّموه للرّياضة الأكثر شعبية في العالم. وتساءل بعضهم إن كان هذا المسؤول الجيرماني سيرتدي اللّباس ذاته، في تظاهرة رياضية تحتضنها قارّة أوروبا.

ويرأس بيرند نويندورف اتحاد ألمانيا لِكرة القدم منذ مارس 2022، وقبل ذلك تقلّد منصبا حكوميا كونه يُمارس أيضا النّشاط السياسي.

ومعلوم أن ألبسة مُعيّنة مثل سروال “رعاة البقر” ممنوعة داخل المؤسسات والإدارات والدواوين، وعبر أرجاء المعمورة. لكن هذا “الحظر” بدا وأنه يُمارس ضدّ أراذلة القوم فقط! وكم من مُهرّج أو راقصة يرتدي أحدهما سروال “كلينت إستوود” و”لي فان كليف” و”إيلي والاش” و”إل إينديو” (جان ماريا فولونتي)، وقد حُظي بِاستقبال حارّ خصّصه له (أو لها) مسؤولون كبار!