… أفراح الجزائر

استقبال شعبي ورسمي لمحاربي الصحراء المتوجين بكأس العرب

أجمع لاعبو المنتخب المحلي المدعوم بمحترفي الدوريات العربية بعد تتويجهم بكأس العرب 2021 لأول مرة في تاريخ كرة القدم الجزائرية، على إهداء هذا اللقب إلى الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني، عطفا على المساندة القوية من الجماهير الجزائرية طوال البطولة سواء تلك الحاضرة في مدرجات الملاعب القطرية، أو تلك المتواجدة في الجزائر وفي مختلف بقاع العالم.

وقال أمير سعيود صاحب الهدف الذي مهد للتتويج الجزائري بكأس العرب 2021 على حساب نظيره التونسي: “عشت لحظة تاريخية والهدف الذي سجلته كان هدف اللقب وأكثر ما يهمني هو إسعاد الشعب الجزائري”، قبل أن يضيف: “لقد حاولت مرتين قبل التسجيل والثالثة كانت في المرمي”، وتابع: “تتويجنا مستحق ونهديه للشعب الجزائري وفلسطين”، في حين حرص مهدي تاهرات على تقديم الشكر للجماهير الجزائرية التي وقفت إلى جانب “الخضر” طوال البطولة العربية، خاصة من مدرجات الملاعب القطرية، أما إلياس شتي الظهير الأيسر المتألق في كأس العرب، فعبر عن سعادته بتحقيق هدف إسعاد الشعب الجزائري، وقال بهذا الخصوص: “جئنا إلى قطر من أجل التتويج بكأس العرب.. كان هدفنا واضحا منذ البداية والحمد لله نجحنا في إدخال الفرحة إلى قلوب الجزائريين.. إنهم يستحقون ذلك”، وأضاف: “مشوار الجزائر لم يكن سهلا بعدما خضنا مواجهات غاية في القوة ونجحنا في التتويج باللقب بعد مجهود كبير”.

إلى ذلك، عبر عبد القادر بدران عن سعادته الكبيرة بهذا التتويج التاريخي، مؤكدا على أهمية هذا اللقب من الناحية المعنوية قبل دخول غمار منافسة كأس أمم إفريقيا بداية العام المقبل في الكاميرون، وأضاف: “قدمنا مباريات قوية طيلة مشوارنا في البطولة ونجحنا في تقديم عروض إيجابية ونريد أن نثني على الجماهير الجزائرية التي ساندتنا منذ المباراة الأولى وحتى النهائي، ولا بد من مواصلة رسم البسمة على وجوههم في الاستحقاقات القادمة”، وشدد على أن اللقب العربي منح “الخضر” ثقة كبيرة قبل الشروع في مهمة الدفاع عن لقبهم الإفريقي خلال النسخة المقبلة من “”كان” الكاميرون”، وقال: “نأمل أن نستمر في الانتصارات ونقدم العروض التي ترضي جماهيرنا وعشاق المنتخب”.

هذا وكان بطل العرب، قد حظى باستقبال رسمي وشعبي كبير، نظير تألقهم وإدخالهم الفرحة إلى قلوب الجزائريين، بعد تتويج يبقى راسخا في الأذهان، خاصة بعد الفوز في النهائي أمام المنتخب التونسي بالنتيجة والأداء.

وكالعادة كانت الجماهير الجزائرية حاضرة في المطار لاستقبال لاعبي الخضر، حيث خصت بعثة الخضر باستقبال رائع يبقى راسخا في الأذهان.

ومن المرتقب أن تحظى الإثنين تشكيلة مجيد بوقرة باستقبال رسمي من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز تبون بمناسبة التتويج بكأس العرب، علما أن الرئيس كان قد وجه الأحد رسالة تهنئة قال فيها “مبروك يا أبطال العرب… الله يفرحكم كما فرحتمونا”.

بعد التتويج باللقب العربي

“المناجرة” يتهافتون على لاعبي المنتخب المحلي

خطف لاعبو المنتخب الوطني المحلي الأضواء في البطولة العربية، وهذا بعد تتويجهم باللقب على حساب المنتخب التونسي في النهائي الذي لعب أمس الأول، بملعب “البيت” بالعاصمة الدوحة، ما جعلهم محل أطماع واهتمام العديد من المناجرة ووكلاء اللاعبين.

وشهدت منافسة كأس العرب قطر 2021، تواجد العديد من وكلاء اللاعبين الذين تابعوا الدورة من البداية إلى النهائية وأعجبوا كثيرا بقدرات العديد من لاعبي المنتخب الوطني الذين أبهروا في هذه الدورة لاسيما في المقابلات الإقصائية بداية من ربع النهائي أمام المنتخب المغربي ثم في نصف النهائي أمام قطر وأخيرا أمام المنتخب التونسي.

وأكدت مصادر متطابقة لـ”الشروق” أن العديد من اللاعبين الجزائريين باتوا مطلبا للعديد من الفرق الخليجية وحتى الأوروبية، ويوجدون محل أطماع وكلاء اللاعبين الراغبين في التعاقد مع الدوليين الجزائريين والمساهمة في صفقات انتقالهم إلى أندية تضمن لهم مستقبلا أفضل من الناحيتين المادية والكروية.

وأوضحت ذات المصدر أنه وعلى رأس هؤلاء اللاعبين متوسط ميدان نادي الفتح السعودي، خريج مدرسة نصر حسين داي سفيان بن دبكة الذي كان بمثابة المفاجأة في تشكيلة المدرب بوقرة، بفضل أدائه البطولي وسيطرته المطلقة على وسط ميدان “الخضر”.

وكان بن دبكة من بين اللاعبين القلائل الذين لعبوا كل المواجهات كأساسيين في تشكيلة المنتخب الوطني، في البطولة العربية، حيث شكل العمود الفقري للمنتخب إلى جانب ياسين براهيمي، وكل تدخلاته كانت موفقة سواء في الاسترجاع أو في بناء اللعب.

وإلى جانب بن دبكة هناك أيضا الظهير الأيسر إلياس شتي وعبد القادر بدران، لاعبا الترجي التونسي اللذين سيغادران البطولة التونسية مع نهاية الموسم الحالي بنسبة كبيرة، خاصة أن هذا الثنائي رفض تجديد عقده مع الترجي في الآونة الأخيرة، ومستعد لتغيير الأجواء، خاصة بعد التألق في البطولة العربية.

كما استفسر بعض وكلاء اللاعبين عن المدافع المحوري لنادي الترجي التونسي محمد أمين توقاي، الذي لفت الأنظار في المقابلات التي خاضها في البطولة العربية، والمدافع الأيمن للنجم الرياضي الساحلي حسين بن عيادة.

بمقابل ذلك، فإن بعض اللاعبين في “الخضر” ورغم التتويج إلا أنهم ضيعوا فرصة التألق والبروز على غرار هلال العربي سوداني، وأيوب عبد اللاوي الظهير الأيسر لنادي الاتفاق السعودي، الأخير لم يلعب أي دقيقة في جميع المواجهات، بالإضافة إلى رباعي نادي بارادو الحارس مجادل والظهير الأيمن بوقرة ومتوسط الميدان تيطراوي والمهاجم مروان زروقي.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني لم يذق طعم الهزيمة في جميع المقابلات التي خاضها في البطولة العربية، حيث فاز في دور المجموعات على السودان (4/0) ثم أمام لبنان (2/0) ثم تعادل أمام مصر (1/1)، قبل إقصاء المنتخب المغربي في ربع النهائي بركلات الترجيح ثم الفوز على البلد المضيف قطر في نصف النهائي (2/1)، قبل الفوز على المنتخب التونسي بـ(2/0) في المباراة النهائية.

الدولي السابق رابح ماجر:

لابد من استمرار بطولة كأس العرب

قال رابح ماجر أسطورة كرة القدم الجزائرية “مونديال العرب” كان ناجحا 100 في المائة اكتشفنا منتخبات قوية ومستويات ممتازة، الأجواء في المدرجات كانت رائعة وهي أعطتنا صورة عما ينتظر قطر في كـأس العالم 2022.

وحول رأيه بالحضور الجماهيري قال: “في كل المباريات شاهدنا حضورا جماهيريا كبيرا وهو ما عزز الشغف الجماهيري بكرة القدم العربية نتمنى أن تتواصل هذه البطولة وألا تتوقف لان قطر أعادت لها الحياة من الباب الكبير بعدما جعلت الاتحاد الدولي لكرة القدم يعترف بهذه البطولة ويتبنى المشاركة في تنظيم النسخة التاريخية بكل المقاييس”.

وأكد النجم الجزائري أن قطر تمكنت من تجميع الجماهير والشعوب العربية في ستة من الملاعب التي ستستضيف كأس العالم وهو ما جعل اللاعبين العرب ينالون شرف اللعب على هذه الاستادات الرائعة قبل أي منتخبات عالمية أخرى ضمنت تأهلها إلى مونديال 2022″.