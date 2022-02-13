أفريقيا ملزمة بالدفاع عن مصالحها وفقا لأجندة 2063

نشّط محاضرة في إطار زيارته إلى الجزائر.. إيسوفو:

أكد رئيس جمهورية النيجر السابق، محمدو إيسوفو الأحد، بالجزائر العاصمة على أهمية دفاع أفريقيا عن مصالحها الخاصة من خلال أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، مشددا على ضرورة إقامة منطقة التبادل الحر القارية “بشكل ملموس”.

ورافع إيسوفو الذي يجري زيارة إلى الجزائر، خلال محاضرة نشطها بمقر وزارة الشؤون الخارجية تحت عنوان “منطقة التبادل الحر القارية والتحديات متعددة الأشكال التي تواجهها أفريقيا”، من أجل أن تدافع أفريقيا عن مصالحها، لاسيما من خلال مقاربة الاتحاد الإفريقي المتضمنة في أجندته لسنة 2063 لتحقيق “السلم والازدهار في أفريقيا”.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس النيجر السابق “نحن أكثر قوة معا للتفاوض من أجل إقامة شراكات. يجب تصدير المنتوجات النهائية دون أن نبقى خزانا للمواد الأولية التي ورثناها من الاستعمار”.

ولتحقيق هذا الهدف، أكد المتحدث على أهمية وضع نظام اقتصادي عالمي جديد يكون “أكثر عدلا وإنسانية”.

ومن بين التحديات الأخرى التي تواجهها القارة، ذكر إيسوفو بضرورة إقامة منطقة التبادل الحر القارية “بشكل ملموس”، مضيفا أن هذه المنطقة التي تنص عليها أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063 ستسمح للقارة بتحقيق نسبة “طموحة” من النمو الاقتصادي السنوي تقدر بسبعة (7) في المائة.

وأكد أيضا بقوله “إذا ما حققنا هذا الهدف، فسيمكننا مضاعفة ثروات القارة بست عشرة مرة”.

وعلاوة على منطقة التبادل الحر القارية، ذكر المتدخل أيضا مشاريع أخرى رئيسية تنص عليها الأجندة، من بينها المشروع المتعلق بمخطط تنمية البنى التحتية في أفريقيا (طرقات وسكك حديدية وطاقة ومطارات وموانئ ورقمنة)، ذاكرا على سبيل المثال الطريق العابر للصحراء وطريق السكك الحديدية العابر للصحراء وأنبوب الغاز نيجيريا-النيجر-الجزائر.

وتتضمن أجندة 2063 أيضا، حسب إيسوفو، مشروعين رئيسين، يرتبط أحدهما بالتنمية الصناعية في أفريقيا والآخر بالتنمية الفلاحية، مضيفا أن كل المخططات الرئيسية للأجندة قادرة على خلق 20 حتى 30 مليون منصب شغل سنويا، لاسيما لفائدة فئة الشباب.

واعتبر المتحدث أن “منطقة التبادل الحر القارية لن يكون لها معنى إذا ما لم نحقق المخططات الرئيسية التي تبناها الاتحاد الإفريقي”.

وفيما يتعلق بآخر التطورات الخاصة بالمفاوضات حول منطقة التبادل الحر القارية، أوضح رئيس النيجر السابق أن هذه المفاوضات مستمرة بخصوص تحديد قواعد المنشأ، لاسيما في قطاعات مثل شعبة السيارات والنسيج والسكر، متوقعا الوصول إلى اتفاقيات حول هذه النقطة بحلول سبتمبر 2022.

أما بخصوص قطاع الخدمات، فقد أفاد المتحدث بأن المفاوضات من شأنها أن تصل إلى اتفاق بحلول شهر جوان 2022، لاسيما حول خمسة قطاعات ذات أولوية: وهي الاتصال والنقل والسياحة والخدمات المالية والخدمات التجارية.

كما تطرق إيسوفو أيضا إلى “المرحلة 2” من المفاوضات التي تنصب على عدد معين من البروتوكولات المتعلقة بالاستثمار وسياسة المنافسة والملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية، موضحا أن عقد هذه الاتفاقيات سيكون قبل القمة القادمة للاتحاد الإفريقي في بداية 2023.

وسبق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، استقبال محمدو إيسوفو.