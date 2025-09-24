“أفريكسم بنك”: معرض الجزائر جسّد وحدة إفريقيا الاقتصادية

أكد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك” أن معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، الذي اختُتم قبل أسبوعين في الجزائر العاصمة، شكّل محطة بارزة جسدت رؤية قارية موحدة نحو الازدهار، تتجاوز كونه مجرد معرض تجاري إلى إعلان عملي عن قوة التعاون والوحدة بين دول إفريقيا.

وأعرب البنك في فيديو نشره على صفحته الرسمية عبر موقع فايسبوك عن امتنانه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولحكومة الجزائر وشعبها، على حسن الضيافة والمشاركة الفاعلة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث القاري، مشيرا إلى أن الأجواء التي شهدها المعرض ستظل تتردد أصداؤها في مختلف أنحاء القارة.

وأشار الفيديو إلى الدور المحوري للشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) ولجنة الاتحاد الإفريقي، الذين وقفوا جنبا إلى جنب لدفع أجندة التكامل الاقتصادي. كما لفت إلى إسهام المجلس الاستشاري بقيادة الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيجون أوباسانجو في تعزيز الرؤية المشتركة للمعرض.

وأضاف البنك أن آلاف العارضين والمستثمرين والمبدعين الذين شاركوا في IATF 2025 تركوا بصمة مؤثرة ستبقى إرثا حقيقيا للمعرض، مؤكدًا أن مشاركاتهم أثبتت أن قصة إفريقيا لا تزال تُكتب بروح من الإبداع والمرونة والتقدم.

واختتم “أفريكسم بنك” بالتأكيد على أن انتهاء المعرض ليس سوى بداية رحلة جديدة نحو قارة أكثر تكاملا وازدهارا، مسترشدا بالدروس والرؤى التي خرج بها هذا الحدث الاقتصادي البارز.