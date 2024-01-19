أفضل الأطعمة السريعة والمفيدة للأم

التغذية السليمة بعد الولادة

تدخل الكثير من العوامل السلبية، التي تجعل تغذية الأم بعد الولادة غير منتظمة ولا صحية، مثل اختلال مواقيت الطعام والنوم، عدم وجود أشخاص بجانبها يحرصون على تغذيتها السليمة بينما تهتم كل الوقت برضيعها، مع هذا فإنها مطالبة بتقديم الأفضل لنفسها في شكل وجبات سريعة وقيمة تدلك عليك خبيرة التغذية في هذا الموضوع.

خلال الأسابيع الأولى بعد وضع المولود، قد تحتاج الأم ما يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 سعرة حرارية في طعامها اليومي، أما إن كان طفلها يخضع لرضاعة طبيعية منها، فقد تزيد حاجتها إلى 700 سعرة إضافية. للإشارة، فإن الرضاعة تساعد على حرق السعرات الحرارية، وفقدان الوزن الزائد، تقي الأم من خطر الإصابة بسرطان المبيض والثدي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفرط دهون الدم.

الإفطار أول وجبة وأكثرها أهمية

توصي خبيرة التغذية، الدكتورة فرح ميزاب، السيدات اللواتي وضعن مولودهن للتو، أو المرضعات على العموم ببدء يومهن بفطور صحي غني بالبروتينات على هيئة كوب حليب كامل، بيضتين مسلوقتين، مع قطعة من الخبز ذي الحبوب الكاملة، التي تمثل نسبة الكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم، أو حفنة من المكسرات، بدلا من تناول الحلويات والكربوهيدرات البسيطة.

مع حلول الصباح، يجب أن تبدأ الأم في شرب كمية الماء المطلوبة منها لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم في هذه المرحلة التي تقدر بلترين ونصف إلى ثلاثة لترات ونصف يوميا، مجزأة على أكواب طبعا.

تجنبي تناول كميات طعام أقل من اللازم أو الاستغناء عن بعض الوجبات من أجل فقدان الوزن، قد يضعف ذلك صحتك ويؤثر على كمية الحليب في حالة الرضاعة الطبيعية، بل عليك إعادة تقسيم برنامج إطعامك من ثلاث وجبات كبيرة ودسمة إلى خمس وجبات بسيطة، على أن تلتزمي بها بشكل يومي، وحذار من أن تكون عبارة عن حلويات أو إطعام سريع كالذي يباع في المحلات.

الخضار المطهوة على البخار أو على هيئة حساء، وجبات المعكرونة الشهية من الحبوب الكاملة، مكسرات وفواكه جافة، شرائح الدجاج المشوية سريعا، والفواكه الطازجة الغنية بالعناصر الغذائية، كلها أفكار لوجبات سهلة وسريعة، وتقدم لجسمك حاجته اللازمة.

ابتعدي تماما عن المشروبات الغازية، أنقصي من الكافيين، وتناولي العصائر الطبيعية المحلات بالعسل الطبيعي، مرة كل يوم.

توقفي عن الأكل ساعة قبل الخلود إلى النوم ليلا، وسوف تلاحظين باتباع نصائح الخبيرة فرح ميزاب، أنك تفقدين 700 غ إلى كيلوغرام أسبوعيا، تنعمين بنوم هادئ، ويزيد إدرار الحليب لطفلك.