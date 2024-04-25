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أفضل طعام لإنقاص الوزن.. خبيرة تغذية تحدد صنفا غير متوقع! 

جواهر الشروق
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أفضل طعام لإنقاص الوزن.. خبيرة تغذية تحدد صنفا غير متوقع! 

كشفت خبيرة في التغذية عن أفضل طعام لإنقاص الوزن، غير متوقع بالنسبة للكثيرين ممن اعتادوا على حميات معينة تعتمد على الخضار. 

وتعتبر الدكتورة لينا باكوفيتش خبيرة التغذية الروسية مرق عظام اللحم طعاما مثاليا لمن يرغب في التخلص من الوزن الزائد، حسب ما نشر موقع “RT”.

ووفقا لها، يساعد هذا المرق على تقليل الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الطعام ويزود الجسم بالكولاجين الذي يساعد على ترميم الغشاء المخاطي للأمعاء وتحسين عملية الهضم وتقليل الالتهابات.

تقول باكوفيتش: “يساعد اقتران مرق العظام بنظام غذائي متوازن، على إنقاص الوزن. لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويخلق شعورا بالشبع”.

وأضافت: “هو منخفض السعرات الحرارية، ويحافظ على الجسم رطبا، ما قد يساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام”. بحسب موقع Eat This, Not That.

وتشير الخبيرة إلى أن مرق العظام مفيد للعظام والمفاصل، لأنه يحتوي على المغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم، وعلى الكوندرويتين (Chondroitin) والغلوكوزامين (Glucosamine).‏

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