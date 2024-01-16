أفضل 11 طريقة لتنظيف الرئتين من السموم

تنظيف الرئتين من السموم أمر ضروري لتسهيل مهمتها في أداء وظائفها والحصول على جسم سليم خالي من الأمراض، خاصة بالنسبة للمدخنين.

ومن المعروف أن استنشاق الهواء الملوث ودخان السجائر والمهيجات الأخرى، يؤدي إلى إتلاف الرئتين وحتى التسبب في حالات صحية خطيرة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يؤدي التعرض لتلوث الهواء إلى 4.2 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام.

في هذا المقال، يقترح الاطباء بعض الطرق التي يمكن للأشخاص استخدامها لتنظيف الرئتين، وهي:

العلاج بالبخار

العلاج بالبخار، ينطوي على استنشاق بخار الماء لفتح الشعب الهوائية والمساعدة على تخفيف المخاط.

يضيف البخار الدفء والرطوبة إلى الهواء، مما قد يحسن التنفس ويساعد على تخفيف المخاط داخل الشعب الهوائية والرئتين.

ويمكن أن يوفر استنشاق بخار الماء راحة فورية، ويساعد الأشخاص على التنفس بسهولة أكبر.

السعال المسيطر عليه

السعال هو طريقة الجسم لطرد السموم التي احتجزت في المخاط بشكل طبيعي، والسعال المُتحكم فيه، يخفف المخاط الزائد في الرئتين، ويرسله إلى الأعلى عبر الشعب الهوائية.

ممارسة الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية تجبر العضلات على العمل بجهد أكبر، مما يزيد من معدل تنفس الجسم، ما يؤدي إلى وصول كمية أكبر من الأكسجين إلى العضلات.

كما أنه يحسن الدورة الدموية، ما يجعل الجسم أكثر كفاءة في إزالة ثاني أكسيد الكربون الزائد الذي ينتجه الجسم عند ممارسة الرياضة.

الشاي أخضر

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الرئتين.

وقد تحمي هذه المركبات أنسجة الرئة من الآثار الضارة لاستنشاق الدخان.

الأطعمة المضادة للالتهابات

يمكن أن يؤدي التهاب الشعب الهوائية إلى صعوبة التنفس ويجعل الصدر يشعر بالثقل والاحتقان.

ومن بين الأطعمة الموصى بها: العدس، الزيتون، الخضار الورقية، التوت، الجوز.

قرع الصدر

القرع هو طريقة يدوية قد تساعد في إزالة المخاط الزائد من الرئتين، ويمكن أن يساعد الجمع بين القرع والتصريف الوضعي في تنظيف الشعب الهوائية، بحسب موقع medicalnewstoday.

مشروب العرقسوس

أكدت دراسات متعددة كفاءة مشروب العرقسوس في تطهير الرئتين، لأنه يساعد في علاج مجموعة متنوعة من أمراض الجهاز التنفسي.

كما يساعد على فتح الجهاز التنفسي، مما يسمح بالتنفس بسهولة أكبر، بما في ذلك السعال وإفراز البلغم.

مشروب الزنجبيل

فائدة مشروب الزنجبيل في تطهير الرئتين كبيرة،حيث يعمل على إزالة الغبار من الممرات التنفسية الضيقة.

كما أنه يساعد على التنفس، مما يجعلك تشعر وكأنك تتنفس بشكل طبيعي، كما أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة.

مشروب الكركم

الكركم هو أحد أفضل مشروبات تنظيف الرئة، لاحتوائه على مادة الكركمين التي تقوي مناعة الجسم وتساعد في علاج أمراض الرئة.

يساعد تناول كوب أو كوبين من الكركم يوميا على إزالة السموم من الرئتين بسرعة، يعزز الدورة الدموية، مما يؤدي إلى +تدفق الدم بشكل طبيعي في الأوردة.

عصير الليمون

عصير الليمون هو أحد أفضل مشروبات تنظيف الرئة للمدخنين، لأنه ينظف مجرى الهواء، ما يساعد في طرد جميع الغبار والشوائب عند تناوله.

كما يعمل على إزالة السموم التي تضر الجسم، ويرجع ذلك أساسا إلى التدخين. لضمان النتائج،يخلط مشروب الليمون مع عسل النحل.

مشروب النعناع

ينظف مشروب النعناع الرئتين بشكل فعال، ويزيل الملوثات الناتجة عن التدخين، ويعمل على تفتيت المخاط الموجود في الرئة وإخراجه على شكل بلغم.، وفقا لموقع listingbest.