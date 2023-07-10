أفضل 12 طريقة لحماية نفسك من الشمس

حماية الجسم من الشمس أمر ضروري في فصل الصيف ذلك لأن الأشعة فوق البنفسجية تسبب مشاكل جلدية خطيرة قد تصل إلى السرطان.

فالأشعة تسبب ظهور بقع بنية اللون، بقع حمراء متقشرة،والتجاعيد وجفاف البشرة، والأسوأ من ذلك كله، سرطان الجلد.

وعند التعرض للشمس، يجب مراعاة هذه الأمور:

الوقت من اليوم: من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء تكون الأشعة فوق البنفسجية أقوى.

المسافة من خط الاستواء: كلما اقتربت من خط الاستواء، زادت قوة الأشعة فوق البنفسجية.

الارتفاع: الارتفاع العالي يعني المزيد من التعرض.

الانعكاس عن الأسطح: قد يعكس الرمل والثلج والماء ضوء الشمس، مما يزيد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية، بحسب موقع medstarhealth.

كيف تحمي بشرتك؟:

-استخدم واق من الشمس بعامل حمايةلا يقل عن 15، وتأكد من أنه مقاوم للماء، وأعد وضعه كل ساعتين، خاصة بعد السباحة أو التعرق.

– ضع الكريم الواقي من الشمس قبل 30 دقيقة من الخروج حتى يتاح لجلدك الوقت لامتصاصه.

-كن كريما في استعمال واقي الشمس بحيث تغطي الجلد بشكل جيد.

– ارتدي الملابس الواقية، مثل القبعات والنظارات الشمسية والقمصان ذات الأكمام الطويلة والسراويل.

-ابحث عن الظل عندما يكون ذلك ممكنا، خاصة خلال الساعات من 10 صباحا إلى الرابعة مساء.

– عدم تعريض الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر لأشعة الشمس المباشرة، ويجب دائماحمايتهم بقبعة وملابس تحميهم من الأشعة فوق البنفسجية.

– قم بإجراء فحص كامل للجسم مرة في السنةعند طبيب الجلد، بحسب ما أسدى به موقع healthywomen.

-اشتري الملابس التي تحتوي على عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية، مصنوعة من قماش منسوج بإحكام.

– توخي الحذر الشديد بالقرب من الماء والرمل والأرصفة لأنها تعكس هذه الأسطح أشعة الشمس الضارة ويمكن أن تزيد من فرص الإصابة بحروق الشمس.

– تناول الأطعمة التي تعزز حماية بشرتك من أشعة الشمس، مثل الفواكه الحمضية، والجزر والخضروات الورقية.

– يقول الخبراء إن القبعات والملابس المصنوعة من مواد داكنة ومنسوجة بإحكام تمتص الضوء فوق البنفسجي بشكل أفضل من الأقمشة القطنية ذات الظلال الفاتحة.

– كثيرا ما ينسى الناس حماية البقع الحساسة مثل أعلى الأذنين وخط الشعر و”V” في الصدر والأنف واليدين لذلك يجب حماية هذه المناطق، وفقا لموقع /health.howstuffworks.