أفعى عملاقة تقطع المياه عن سكان قرية ببلعباس

نفقت داخل بئر بالمنطقة

لم يخطر ببال سكان قرية تيتن يحي التابعة لبلدية واد السبع الواقعة في أقصى جنوب ولاية سيدي بلعباس، أن مصدر تلوث البئر التي تزودهم بمياه الشرب، راجع إلى نفوق أفعى عملاقة بداخله، حيث لاحظ الجميع تلوث مياه الحنفيات التي تصل إلى بيوتهم، وتغير لونها وانبعاث روائح كريهة منها، الأمر الذي أثار قلق السكان ودفعهم للتوجه إلى مصالح البلدية، من اجل الإبلاغ عن هذا المشكل، حيث قامت هذه الأخيرة فورا بقطع التزود بالماء، بعد ما تبين وجود أفعى عملاقة متعفنة داخل البئر الذي يُمون المنطقة.

وقد أعرب سكان المنطقة عن امتعاضهم وسخطهم الشديدين من تأخر المصالح المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد انتشال الأفعى وتنظيف البئر، خاصة وأن عملية تزويدهم بالماء متوقفة منذ أكثر من 10 أيام دون أن توفر مصالح البلدية أية صهاريج لسكان المنطقة التي تشهد موجة حر شديدة. كما طالب المشتكون المصالح المعنية بالتعجيل في حل هذه المشكلة، خاصة وأن نفقات اقتناء المياه المعدنية قد أرهقت جيوبهم، قائلين بأنه على ذات المصالح تحمل مسؤوليتها إزاءهم عن طريق توفير لهم هذا العنصر الحيوي.

وأضاف السكان أنهم كانوا يتوقعون هذه الحادثة لعدم التغطية الجيدة للبئر الذي يمونهم، حيث لم تلقَ طلباتهم العديدة والمتكررة إلى ذات الجهات من أجل تغطية البئر أي صدى، سوى لدى الأفاعي.

واستغرب سكان قرية تيتن يحي من تماطل مصالح البلدية في تنظيف البئر رغم كثرة احتياجاتهم لهذا العنصر. ومن جهة أخرى صرح المكلف بالإعلام على مستوى الجزائرية للمياه، بأن تلك المقاطعة غير تابعة لمصالحهم، وان تسيير الخزانات المائية والآبار تابع لمصالح البلدية.

بالمقابل حاولت “الشروق” أكثر من مرة الاتصال برئيس المجلس الشعبي لبلدية واد السبع الوصية على قرية تيتن يحي، إلا أن المعني لم يرد علينا.