أفغانستان: الكشف عن هوية رئيس حكومة طالبان الجديدة

قالت مصادر في حركة طالبان الجمعة إن عبد الغني برادر، المعروف بالملا بردار، رئيس المكتب السياسي للحركة، سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان.

وأضافت المصادر أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة.

وقال مصدران من طالبان لوكالة فرانس برس إن تشكيل الحكومة قد يحصل بعد صلاة الجمعة.

وقالت المصادر إن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن الملا برادر هو رئيس المكتب السياسي لحركة “طالبان” حاليا.

وقد عاد الملا برادر من منفاه في العاصمة القطرية الدوحة إلى كابل بعد أن سيطرت حركة “طالبان” على العاصمة الأفغانية وعدة مدن أخرى في 15 أوت الماضي.

وكان برادر أحد المؤسسين لحركة “طالبان” إلى جانب صهره الزعيم الروحي للحركة الملا عمر، الذي توفي عام 2013.

وقال مسؤول بالحركة طلب عدم نشر اسمه، لرويترز، “وصل جميع القادة الكبار إلى كابل حيث وصلت الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة إلى مراحلها الأخيرة”.

وصرّح مسؤول آخر من طالبان بأن القيادي هبة الله آخوند زاده سيركز على الأمور الدينية والحكم في إطار الشريعة الإسلامية.

من جانبه، أوضح ناطق باسم طالبان لوكالة الصحافة الفرنسية أنه ليس من المقرر الإعلان عن الحكومة الجديدة الجمعة، مشيرا إلى أنه يجب عدم توقع أي تطور في هذا الشأن قبل السبت.

وكانت مصادر مقربة من طالبان أشارت الخميس إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يعلن اليوم بعد صلاة الجمعة.

وقبل أيام، قال مصدر في حركة طالبان للجزيرة إن الحكومة الأفغانية الجديدة ستُعلَن في غضون أيام، ولن تضم مسؤولين من الحكومة السابقة.

وأكد المصدر أن أعضاء الحكومة السابقة لن يشاركوا في الحكومة الجديدة التي قال إنها ستحظى بدعم الداخل والخارج.