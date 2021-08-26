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أفغانستان: قتلى وجرحى في انفجار قرب مطار كابل

الشروق أونلاين
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أفغانستان: قتلى وجرحى في انفجار قرب مطار كابل

قالت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، إن الانفجار الذي وقع قرب مطار كابل بأفغانستان، أسفر عن سقوط ضحايا من الأميركيين، في حين قال مسؤول في طالبان لرويترز إن 13 قتيلا على الأقل سقطوا في الانفجار.

وكشفت وزارة الدفاع الأميركية عن وقوع انفجار ثان بعد الانفجار الأول بدقائق.

وقال مصدر في البنتاغون إن ثلاثة أميركيين على الأقل بين جرحى الإنفجار الأول، وأضاف المصدر أن الانفجار الأول وقع نتيجة هجوم انتحاري.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تغريدة على تويتر “يمكننا أن نؤكد أن الانفجار الذي استهدف بوابة أبي (خارج مطار كابل) كان نتيجة هجوم معقد أسفر عن عدد من الضحايا من الأميركيين والمدنيين”.

وأضاف كيربي أن انفجارا آخر وقع في فندق بارون أو قربه، وعلى مسافة قريبة من بوابة آبي”، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي القول إن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة جندي أميركي على الأقل بجروح خطيرة جراء الهجوم.

ووقع الانفجاران خارج المطار، حيث تجمع آلاف الأفغان على أمل السفر خارج البلاد عبر جسر جوي تقوده الولايات المتحدة بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

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