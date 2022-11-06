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“أفغانستان مكان نسيه الله”.. طالبان ترد على بايدن

الشروق أونلاين
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“أفغانستان مكان نسيه الله”.. طالبان ترد على بايدن
صحف امريكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن

ردت حكومة طالبان على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي قال في تصريحات جديدة إن “أفغانستان مكان نسيه الله”.

وانتقدت طالبان بشدة بايدن الذي قال عن أفغانستان بأنها بلد مهجور، كما تعهدت بإعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب دون أي دعم خارجي.

وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد بمؤتمر صحفي في كابل: “أولئك الذين يدلون بهذه التصريحات يفعلون ذلك من منطلق إحباطهم وحسدهم لأفغانستان”.

وأشار مجاهد إلى عودة السلام والاستقرار إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ استيلاء طالبان على السلطة، قائلا إن الأفغان “يمضون حياتهم اليومية بشكل طبيعي”.

وأضاف مجاهد أن طالبان لا تحتاج إلى دعم من الدول الأخرى لإعادة بناء البلاد، مؤكدا أن الأفغان “قادرون” على القيام بذلك بأنفسهم.

واستطرد: “ومع ذلك، فإن هدفنا، وكذلك حاجتنا، هو السعي إلى علاقات دبلوماسية أفضل وجديرة بالثقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك أمريكا”.

وتابع: “نرحب بالاتصالات والتفاعلات المشروعة مع أي دولة من أجل تعزيز العلاقات المتبادلة”، لافتا إلى أن ممثلي حكومته في ارتباطاتهم الأخيرة مع المسؤولين الأمريكيين قد أكدوا مرارا وتكرارا على الحاجة إلى بناء علاقات “بناءة” لتمكين الجانبين من معالجة الاهتمامات المشتركة.

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