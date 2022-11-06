“أفغانستان مكان نسيه الله”.. طالبان ترد على بايدن
ردت حكومة طالبان على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي قال في تصريحات جديدة إن “أفغانستان مكان نسيه الله”.
وانتقدت طالبان بشدة بايدن الذي قال عن أفغانستان بأنها بلد مهجور، كما تعهدت بإعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب دون أي دعم خارجي.
The Islamic Emirate of Afghanistan (IEA) has criticized US President Joe Biden for calling Afghanistan a “God-forsaken place” and vowed to rebuild the country without any foreign support. 1/2 #ArianaNews #Afghanistan #US #Biden pic.twitter.com/TW5ZflMTXz
— Ariana News (@ArianaNews_) November 6, 2022
وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد بمؤتمر صحفي في كابل: “أولئك الذين يدلون بهذه التصريحات يفعلون ذلك من منطلق إحباطهم وحسدهم لأفغانستان”.
وأشار مجاهد إلى عودة السلام والاستقرار إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ استيلاء طالبان على السلطة، قائلا إن الأفغان “يمضون حياتهم اليومية بشكل طبيعي”.
وأضاف مجاهد أن طالبان لا تحتاج إلى دعم من الدول الأخرى لإعادة بناء البلاد، مؤكدا أن الأفغان “قادرون” على القيام بذلك بأنفسهم.
واستطرد: “ومع ذلك، فإن هدفنا، وكذلك حاجتنا، هو السعي إلى علاقات دبلوماسية أفضل وجديرة بالثقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك أمريكا”.
وتابع: “نرحب بالاتصالات والتفاعلات المشروعة مع أي دولة من أجل تعزيز العلاقات المتبادلة”، لافتا إلى أن ممثلي حكومته في ارتباطاتهم الأخيرة مع المسؤولين الأمريكيين قد أكدوا مرارا وتكرارا على الحاجة إلى بناء علاقات “بناءة” لتمكين الجانبين من معالجة الاهتمامات المشتركة.
مولوي ذبیح الله مجاهد: “له بده مرغه په بهر کې افغانستان اوس هم نا امن هېواد ښودل کیږي او نړیوالو ته لا هم د هېواد ریښتینی انځور نه دی وړاندې شوی.”
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— RTA Pashto (@rtapashto) November 5, 2022