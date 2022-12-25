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رياضة
استنادا إلى وسيلة إعلام محلّي

أفكار التنظيم الإرهابي “داعش” في بيت منتخب المغرب

علي بهلولي
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أفكار التنظيم الإرهابي “داعش” في بيت منتخب المغرب
ح.م
زكريا أبو خلال

وصفت وسيلة إعلام مغربي مواطنها واللاعب الدولي زكريا أبو خلال بـ “السّلفي”، وألمحت إلى تسرّب أفكار التنظيم الإرهابي المُسمّى بـ “داعش” إلى بيت منتخب بلادها.

وشوهد زكريا أبو خلال يُخالط رجالا ينتمون إلى التيّار السلفي، كما عُهد عنه أنه يقوم بِدور “الإمام” في صلوات لاعبي منتخب المغرب. استنادا إلى ما ذكره الموقع الإلكتروني المحلّي “آشكاين” في أحدث تقرير له بِهذا الشأن.

وذهبت وسيلة الإعلام المغربي المُشار إليها أعلاه إلى أبعد من هذا الوصف، وألمحت إلى تبنّي اللاعب زكريا أبو خلال لِأفكار التنظيم الإرهابي المُسمّى بـ “داعش”.

وأبدى فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي، الأحد، غضبه. وهرول لِنشر بيان قال فيه إن هيئته تستميت في الدّفاع عن لاعب المنتخب زكريا أبو خلال، وتحتفظ بِحقّها في مقاضاة وسيلة الإعلام المذكورة أعلاه.

وينشط زكريا أبو خلال (22 سنة) في منصب مهاجم، مرتديا زيّ نادي تولوز الفرنسي.

وفي كأس العالم 2022 بِقطر، خاض زكريا أبو خلال مع منتخب المغرب 4 مقابلات بديلا، وسجّل هدفا.

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