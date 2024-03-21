أفكار لهدايا تحفيزية لتشجيع الأطفال على الصيام

يذهب الكثير من الأولياء إلى محل ألعاب، ويقضون وقتا طويلا حائرين، ما الهدية التي يمكنني شراؤها ليحبها طفلي؟! هذه بعض الأفكار، التي قد تساعدك عندما يصوم طفلك لأول مرة.. فهو لا يحتاج هدايا تقليدية، تشعره بالملل، وتطفئ حماسه لمواصلة الصوم، وإنما يريد ما يسعده بالعادة، ويشجعه على التحمل والاستمرار.

أولا، عليك اختيار هدايا مميزة، تناسب شخصية واهتمامات ابنك، كأول معيار لإدخال الفرحة إلى قلبه، مثل شراء لعبة ألغاز، أو المعروفة بالـ Puzzles التي تعد من الألعاب المناسبة جدا، لينشغل بها في شهر رمضان. فهي رياضة ذهنية وتغنيه عن بذل جعد عضلي، كما تساعد في تنمية التركيز والتحدي لدى الطفل، وتبعده عن استخدام الأجهزة الإلكترونية.

تشكيلة خاصة للرسم تتكون من أقلام تلوين وألوان مائية وترابية وأوراق وفراشي

إذا أظهر طفلك موهبة في الرسم، فهذه الهدية ستكون مبهجة له، اطلبي منه أن يرسم لك لوحات تتعلق بالشهر الفضيل، وتعمدي أن تزيني بها غرفة الجلوس مؤقتا، لتشجيعه على الاستمرار في إخراج موهبته وإبداعاته.

ساعة إلكترونية ذكية

هدية مميزة، لاحتوائها على عدة مزايا أخرى، كالتواصل معك عن بعد، كما تسمح لك بتتبع خطواته خارج المنزل وأينما حل.

حقيبة جلدية صغيرة

في السوق اليوم، عشرات تصاميم حقائب البنات، مميزة ومبهرة، يمكنك اصطحاب ابنتك، التي تصوم لأول مرة، من أجل اختيار واحدة تروقها، ستسعد بها كثيرا، وتملؤها بأغراضها الصغيرة، كما يمكنها الاحتفاظ بها لإكمال إطلالة العيد.

قصص الأنبياء وكتب السيرة النبوية المبسطة للأطفال

من أقرب مكتبة، يمكنك اختيار مطبوعات صور أو كتيبات، تحتوي على الكثير من الصور والألوان، التي سيحبها طفلك، وتشجعه على المطالعة والاستفادة، يمكنه أيضا إعارتها لأصدقائه، والتبادل معهم من مكتباتهم الخاصة، أو حتى دعوتهم إلى تقاسم محتوياتها في سهرة منزلية لطيفة.

كاميرا تصوير رقمية

إذا كان طفلك معتادا على استخدام الأجهزة الإلكترونية، ويعرف التعامل معها، فآلة تصوير تعتبر هدية قيمة، تفتح أمامه آفاقا جديدة لهواية التصوير.. عند شرائها، اطلبي منه أخذ صور للأطباق اليومية، أو صور عائلية.

مصحف إلكتروني

لعله الهدية الأنسب على الإطلاق، التي ترتبط بشكل وثيق مع روحانية الشهر الفضيل، تساعد طفلك على تعلم وحفظ آيات جديدة كل يوم، بأسلوب سهل وممتع، وسوف تلاحظين أنه أصبح يقضي ساعات مع كلام الله، بعدما كان يصعب عليه الحفظ.