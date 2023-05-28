أفلام الستينية ستكون جاهزة في عيد الاستقلال

انطلاق تصوير "الطيارة الصفراء" و"بيار شولي" .. مولوجي تعلن:

قالت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، إن البرنامج السينمائي، المسطر في إطار الاحتفال بستينية الاستقلال، يتواجد في مراحله النهائية، بحيث تم إنجاز 80 في المائة من البرنامج. وتتواصل عملية إنجاز الأعمال المتبقية.

وأضافت الوزيرة، خلال إشرافها على إعطاء إشارة انطلاق تصوير فيلم “الطيارة الصفراء“، لهاجر سباطة، أن الأفلام التي أعلنت عنها الوزارة تأتي في إطار البرنامج الاستثنائي للاحتفال بستينية الاستقلال، الذي يتضمن 11 فليما قصيرا و6 أفلام وثائقية، وستكون هذه الأعمال، بحسب مولوجي، جاهزة في شهر جويلية المقبل، الذي سيعرف اختتام البرنامج المسطر للاحتفال بستينية الاستقلال التي استمرت سنة كاملة. وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج عرف في شقه السينمائي، تنظيم قوافل وعروض وجولات سينمائية عبر 22 ولاية، التي استقبلت 200 عرض، بمعدل ثلاثة عروض في اليوم، إضافة إلى ورشات تكوينية استفاد منها ما يقارب ثلاثة آلاف شاب، في عديد التخصصات السينمائية، على غرار التركيب، فن التقاط الصورة، الإخراج، السيناريو.

من جهته، قال وزير المجاهدين، العيد ربيقة، إن برنامج الأفلام التي تم إطلاقها بالتنسيق مع وزارة الثقافة، تأتي في إطار برنامج الحكومة، الرامي إلى إعادة الاعتبار للأحداث والشخصيات التاريخية الوطنية والحفاظ على الذاكرة الوطنية.

وأوضحت المخرجة هاجر سباطة أن “الطيارة الصفراء”، هو فيلم قصير مدته 30 دقيقة، يعالج قصة تدور أحداثها خلال الفترة الممتدة ما بين 1956 و1957، عندما تكتشف جميلة السبب وراء موت أخيها عن طريق ضابط فرنسي، فيكون عليها الاختيار بين الانخراط في الواجب الوطني والانتقام لأخيها.

ويجمع العمل بين عدة وجوه سينمائية، على غرار سيدي أحمد أقومي، سهيلة معلم، نوراة براح، نصر الدين جودي وغيرهم.

من جهته، قال المخرج سعيد مهداوي إن وثائقي “بيار شولي” يعبر عن مسار ومسيرة المجاهد الوطني بيار شولي، الذي استمر في النضال حتى بعد الاستقلال، ومن خلاله يسلط الوثائقي الضوء على أحداث ثورة التحرير.