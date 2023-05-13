أفلام طويلة للجمهور وجلسات “فاستر كلاص” للتيمات السينمائية

بالتوازي مع استمرار عرض الأفلام المتنافسة على جوائز إيمدغاسن السينمائي

تواصلت فعاليات مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي في يومه الثالث، بعرض سبعة أفلام قصيرة متنافسة في قاعة سينيماتيك باتنة، أمام جمهور من المهتمين بالعمل السينمائي والنقد الفني، والطلاب المشاركين في ورشات التكوين التي تضمنت الرؤية الإخراجية والوقوف أمام الكاميرا.

واستمتع الجمهور بالكوكبة الثانية من الأفلام وهي: “فلسطين 87″ للمخرج بلال الخطيب، و”سراب” للمخرج الجزائري أكرم زغبة، و”تسو تسو” للمخرج الغاني أمارتالأرمار، وفيلم “سام أولد” للمخرج الأمريكي ليود لي كول، وفيلم زعيم الجزائر للمخرج حكيم طرايدية، و”أواما” للمخرج التونسي مراد قلال، وفيلم “مكالمة من الصحراء للبحر” للمخرج الأردني الأمريكي مراد أبو عايشة.

وكانت محافظة المهرجان نظمت سهرة سينمائية على الهواء الطلق، حيث عرض فيلم “صوت الملائكة” للمخرج الجزائري كمال اعيش على الجمهور في ساحة المسرح الجهوي أمام جمهور متنوع، وتمت المبادرة المدرجة في إطار الأفلام الخارجية المطولة، وهي العادة التي دأب المهرجان على تنظيمها في كل دورة، بالتنسيق مع المركز الوطني للسمعي البصري.

وتتضمن الفقرة الخارجية عرض فيلم شرفي كل مساء متبوع بجلسة “ماستر كلاص” تتناول ثلاثية: الإنتاج السينمائي والإخراج السينمائي والتمثيل.

ويذكر أن المحافظة استهلت الدورة الثالثة بمحاضرة متبوعة بنقاش مع طلاب جامعة باتنة واحد، تناولت موضوع “السينما والهوية” الذي أطره عدد من الأساتذة على رأسهم الأستاذ فوزي بن راحلة، فيما غاب الروائي واسيني الأعرج الذي أعطى موافقته على الحضور قبل أن يتخلف دون إعلام الجهات الداعية.