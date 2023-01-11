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اقتصاد
بخصوص انشغالات مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري

أفواج عمل من مختصين وخبراء للتباحث مع الحكومة

ف. ع
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أفواج عمل من مختصين وخبراء للتباحث مع الحكومة
أرشيف

كشف نائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، حسن خليفاتي، عن إنشاء أفواج عمل تضمّ مختصين وخبراء بهدف مباشرة مباحثات قطاعية مع أعضاء الحكومة قريباً، وذلك بعد رفع المجلس المذكور، جملة من الانشغالات إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لدى استقباله بعثة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في نوفمبر المنصرم.

ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، الأربعاء، أكّد خليفاتي الجهود الكبيرة التي تبذلها نقابة مجلس التجديد الاقتصادي التي اعتبرها أول تكتل يجمع بين القطاعين العام والخاص بهدف مواكبة الإصلاحات الاقتصادية التي بادرت بها الحكومة منذ السنوات الثلاث الأخيرة تحت إشراف رئيس الجمهورية.

ولدى تطرقه إلى الضمانات الكبرى لقانون الاستثمار، أوضح ضيف الثانية أنّ المجلس قدّم اقتراحات كثيرة تمّ تضمينها في هذا القانون، مبرزاً في السياق ذاته، دور النصوص التطبيقية السبعة الصادرة خلال شهرين.

وجدّد خليفاتي تأكيده على ضرورة بعث الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الاستثمار خاصة في ظلّ الضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد، وحرص رئيس الجمهورية على رفع العراقيل وإحداث إصلاحات شاملة في شتى القطاعات.

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