أفيخاي أدرعي يثير ضجة بفيديو “صديقه الجزائري” وجهاد الفنادق!

أثار أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بفيديو “صديقه الجزائري” وجهاد الفنادق.

ونشر أدرعي مقطعا مصورا عبر حسابه على منصة إكس مرفقا بتعليق يتضمن علم الجزائر وعبارة: “من الجزائر سألني صديق: ماذا يعني جهاد الفنادق؟ فالجواب في الفيديو التالي”، ويقصد الذي خصصه لمهاجمة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج إسماعيل هنية.

وقال أدرعي: “من الجزائر سألني صديق عن معنى جهاد النكاح فتعالوا لتتعرفوا معي على مصطلح جديد.. ذلك الجهاد من يعيش في فنادق 5 نجوم والرفاهية.. جهاد من يستقل أفخم وأغلى السيارات.. جهاد الانتقال مع العائلة بين الدول وبين نواد رياضية ومطاعم بأفخم البدلات”.

وأضاف: “جهاد من يطالب سكان غزة إلى المضي قدما في القتال وهو في بلاد العز يعلم أولاده في أفخم الجامعات.. جهاد من يقول لدينا الصبر للقتال أياما طويلة وأطول زمن يعرفوه هو ذلك الزمن بين ستوديو الذي سجل فيه هذا الخطاب الناري وبين سيارة المرسيدس الخاصة بهّ.

وتابع: “جهاد ترتيب اللحية.. جهاد يتمحض في ترديد شعار أصمدي يا غزة نحن قادمون ولم نر واحدا منهم بين الأبرياء أو في الميدان.. هذا هو جهاد الفنادق في قادة حماس.. فكروا فيها”.

واستبعد نشطاء أن يكون لصهيوني صديقا من الجزائر بلد الثوار الرافضين لكل أنواع التطبيع والعلاقات مع الاحتلال وجيشه وشعبه، فيما رجح آخرون أنه أحد المتابعين لـ “مسخراته” عبر شبكات التواصل، حيث يحرص الكثيرون على التعليق عنده لدحض افتراءاته بشأن المقاومة الفلسطينية.

وركز البعض في قوله عن قادة حماس إنهم لم يروا واحدا منهم بين الأبرياء وفي الميدان، متسائلين عن سبب قتل جيش الاحتلال للمدنيين بالقصف الوحشي من منطلق تواجد عناصر حماس في المستشفيات!!!

من جانب آخر نشر مستخدمون لمنصة إكس صورة لنجل نتنياهو بأحد المنتجعات وطلبوا من أدرعي التكلم عن قادتهم وترك قادة حماس وشأنهم لأنهم يعرفون جيدا مصالحهم وما يفعلون والجهاد مراتب ودرجات.