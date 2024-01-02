أفيخاي أدرعي يهاجم صحفية فلسطينية مستعينا بهذا المثل الشعبي العربي!

هاجم أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صحفية فلسطينية، مستعينا بمثل شعبي عربي شائع استعماله.

ونشر أدرعي عبر حسابه على تويتر صورة للصحفية فوق ركام المباني في غزة مع تغريدة سابقة لها وهي تبارك عملية طوفان الأقصى، وعلق: “قمة الوقاحة: هذه “الصحفية” التي احتفلت في اليوم السابع من أكتوبر على مشاهد القتل والمجازر والفظائع التي ارتكبها #دواعش_حماس في غلاف غزة ضد المدنيين النساء والأطفال تبكي اليوم على الدمار والخراب والوكسة التي جلبتها حماس على نفسها وعلى سكان غزة”.

وأردف: “بالفعل، ضربني وبكى سبقني واشتكى”.

وكانت الصحفية الفلسطينية “بيان” قد نشرت يوم عملية طوفان الأقصى تغريدة قالت فيها: “7 أكتوبر مبارك على الجميع”.

ونشرت مع حلول العام الجديدة صورتها فوق ركام المنازل وعلقت: “Happy new year from #Gaza”.