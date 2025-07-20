أفيخاي يستفز العرب: نحن لا نبحث عن الحروب بل نمنعها!

حاول المتحدث الرسمي باسم الكيان الصهيوني، استفزاز مشاعر العرب والمسلمين بمقطع فيديو جديد قال فيه: “نحن لا نبحث عن الحروب بل نمنعها”.

وقال أفيخاي أدرعي مخاطبا العرب:” مرة تلوى الأخرى نسمع تفس “الادعاءات البالية”، انتهاك للسيادة، عدوان على دول الجوار، هجمات عشوائية”!.

وتابع أدرعي بطريقته المعهودة في إثار استفزاز متابعيه:” لكن الحقيقة التي يعرفها الجميع، القاصي والداني، حتى لو أنكروها، أن جيش “الدفاع” لا يتحرك إلا عند الضرورة، نحن لا نبحث عن الحروب بل نمنعها، نعمل بدقة، وحكمة ومسؤولية”!

واعترف المتحدث باسم الاحتلال: “في الفترة الأخيرة نفذنا عمليات دقيقة في أماكن متعددة من الشرق الأوسط لحماية أمن مواطني” إسرائيل “ومنع تمدد التهديدات”.

استطرد مهددا: “من يهددنا نصل إليه، من يختبئ خلف الشعارات لن تنفعه الكلمات حين نأتي بالحقائق”.

تابع في استفزاز المتابعين: “جيش الدفاع” مستعد دائما ويعمل حيث تستدعي الحاجة من دون ضجيج بل بكل حزم”.

أيها العرب مرةً تلو الأخرى، نسمع نفس الادعاءات البالية: انتهاك للسيادة! عدوان على دول الجوار! هجمات عشوائية! لكن الحقيقة التي يعرفها الجميع حتى لو أنكروها أن جيش الدفاع لا يتحرك إلا عند الضرورة. نحن لا نبحث عن الحروب، بل نمنعها pic.twitter.com/UXnSdGZzIZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 19, 2025

وعقب مشاهدة هذا المقطع، انهالت مئات التعليقات الساخطة والغاضبة على أفيخاي أدرعي، حيث كتب أحمد سيد: “هل تقرأ كل التعليقات؟ كأنك تقول مثل ما قال فرعون “أنا ربكم الأعلى” فكانت نهايته قريبة، فانتظر النهاية، فما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع”.

وقال أحد النشطاء مستنكرا: “تجويع ممنهج في غزة، قتل عشوائي لعشرات الالاف من المدنيين، ميادين قتل وصيد للبشر، اغتيالات في لبنان، اشعال فتنة في سوريا ومهاجمة حكومة لم تأذيهم”.

تابع: “حرفيا عربدة ووساخة بلغت عنان السماء في حق الجميع، لم تدع للرحمة بابا، لكل امبراطورية سقوط، ويوم سقوطكم سيشرب العالم من دمائكم”.

وكتب ناصر بن فريوان: “أنت نفسك غير مقتنع بما تقوله، تقوم بحشرجة صوتك وعصر نفسك كي تظهر بهذه الكلمات الفزلكية البالية الباهتة التي تستعملونها كلما شاهدتم العرب يفضحون ما تقومون به من حرب شعواء ضدهم”.

وأكد ناصر:”أنتم دعاة حرب لا تستريحون حتى تجعلون كل ما هو حولكم عبارة عن براكين ثائرة إلى أن تطالكم هذه النار”.