أف بي أي تكون محققين جزائريين في مجال مكافحة الفساد

أعلنت السفيرة الأمريكية اليزابيث مور اوبين عن اطلاق مؤتمر تكويني لفائدة القضاة والمحققين الجزائريين في مجال مكافحة الفساد وهذا تحت إشراف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “آف بي آي”.

وكشف السفيرة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التغريديات القصيرة “تويتر” عن اطلاق مؤتمر يدوم 3 أيام بداية من الثلاثاء، سيشارك فيه حوالي 40 محققًا ومدعيًا وقاضياً جزائريا.

وأوضحت اليزابيث أن المشاركين سيعملون مع خبراء من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي للتعرف على تقنيات التحقيق لملاحقة جرائم غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى.