أف بي أي تكون محققين جزائريين في مجال مكافحة الفساد
أعلنت السفيرة الأمريكية اليزابيث مور اوبين عن اطلاق مؤتمر تكويني لفائدة القضاة والمحققين الجزائريين في مجال مكافحة الفساد وهذا تحت إشراف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “آف بي آي”.
وكشف السفيرة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التغريديات القصيرة “تويتر” عن اطلاق مؤتمر يدوم 3 أيام بداية من الثلاثاء، سيشارك فيه حوالي 40 محققًا ومدعيًا وقاضياً جزائريا.
وأوضحت اليزابيث أن المشاركين سيعملون مع خبراء من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي للتعرف على تقنيات التحقيق لملاحقة جرائم غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
Glad to have launched a three-day conference for about 40 Algerian investigators, prosecutors, and judges today. They will work with experts from the Department of Justice and @FBI to learn about investigative techniques to prosecute money laundering and other financial crimes. pic.twitter.com/w2mfB59cNx
— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) May 24, 2022