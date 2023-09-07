أقذر مكان في المنزل.. لن تصدق ما هو وليس المرحاض!

ساد الاعتقاد أن المرحاض أقذر مكان في المنزل، بل إن الكثيرين يقولون إن مقعده يجمع الكثير من الميكروبات الضارة التي تسبب الأمراض المعدية.

في هذا السياق، جمع خبير سلامة الغذاء في جامعة كليمسون الأميركية، بول داوسون، بالتعاون مع شبكة “سي أن أن”، عينات من 5 منازل مختلفة، تم عزلها في المعمل، لمعرفة أكثر الأماكن التي تنتشر فيها الجراثيم.

هذه الأماكن هي: مصفاة حوض المطبخ، وسطح المطبخ (كونترتوب)، ومقعد المرحاض، ومقبض صنبور حوض الحمام، ومدخل الباب الرئيسي للمنزل.

وكانت المفاجأة أن مقعد المرحاض هو “أكثر الأماكن نظافة”، مقارنة بالمطبخ الذي انتشرت فيه الجراثيم بشدة.

وتنصح مؤسسة الصحة العامة الأميركية باستخدام محلول مبيض لغسل حوض المطبخ والمصفاة مرة واحدة على الأقل شهرياً، وتغيير إسفنجة المطبخ بانتظام.

بدورها تقول “المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها”، التابعة لوزارة الصحة الأميركية، إنه في حال عدم توفر المطهرات المنزلية، يمكن استخدام محلول مبيض لتطهير الأسطح، وهي طريقة فعالة في قتل الجراثيم.