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جواهر

“أقذر من المرحاض”.. أخصائيون يحذرون من قاتل خفي في المطبخ!

جواهر الشروق
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“أقذر من المرحاض”.. أخصائيون يحذرون من قاتل خفي في المطبخ!

حذّر أخصائيون من آداة موجودة في المطبخ، قالوا بأنها أقذر من المرحاض وتحمل بين ثناياها قاتلا صامتا بإمكانه الفتك بأفراد العائلة. 

وقال الأخصائيون إن “لوح التقطيع” قد يتحول في المطبخ إلى قاتل غير مرئي، فرغم الاهتمام الكبير بسلامة الغذاء ونظافته إلا أنهم يتجاهلون أحيانا هذا “القاتل الخفي”، وفق العربية نت.

ولوح التقطيع حسبهم عنصر لا بد منه في المطبخ، ونظرًا لأنه يتلامس مع مجموعة متنوعة من الأطعمة على أساس يومي، يمكن أن يصبح أرضًا خصبة للبكتيريا.

وعادةً ما تكون ألواح التقطيع التي نستخدمها يوميًا مصنوعة من الخشب أو الخيزران. تجمع هذه المواد علامات السكاكين وجزيئات الطعام، مما يخلق ظروفًا مواتية لنمو البكتيريا.

فوفقًا لبحث WeChat، يمكن العثور على ما يصل إلى مليوني من المكورات العنقودية وعشرات الآلاف من بكتيريا الإشريكية القولونية على سنتيمتر مربع واحد من سطح لوح التقطيع. وبعد تقطيع المأكولات البحرية، قد تظل الفطريات العقدية على اللوح.

وعند دخول جسم الإنسان، يمكن أن تسبب الإشريكية القولونية والفطريات العقدية التهابات خارج الأمعاء، وإسهال حاد وعواقب أخرى غير سارة.

الأسوأ من ذلك أن العديد من العائلات لا تغير ألواح المطبخ لعدة سنوات، ناهيك عن حقيقة أن البعض يستعمل اللوح ويضعه في مكانها دون حتى غسله، ما يراكم عدد كبير من البكتيريا على هذه الألواح. لذا فإن هذا العنصر يصبح أقذر حقًا من المرحاض.

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التعليقات
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  • انت هو

    الحرمان الذي نعيشه يصنع منا اشباه بشر نأوي الى عبارات تشبه الحرمان من كلام يسوق لنا الامل والاشعاع ويؤيد الرضا او الصمت الساخر بين رئة تحتج لهواء كله شكوك ومهازل ومآمرات نحن اليوم نتسلط على بعضنا هذا يسيطر بعلمه وهذا يسيطر بماله وهذا يسيطر بلا شيء فقط يسيطر على الرغم من كونه اضعف خلق الله بين قوسين

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