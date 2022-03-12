أقسام بـ40 تلميذا والتوظيف لإنهاء أزمة الأساتذة

بخصوص العودة إلى النظام العادي.. النقابات تقترح

مع شروع وزارة التربية الوطنية في برمجة اللقاءات الجهوية، لتحضير الدخول المدرسي، بادرت نقابات التربية المستقلة بعرض تصوراتها للعودة التدريجية لنظام التمدرس العادي، إذ اقترحت إلغاء الفوج التربوي وتشكيل أقسام كاملة بـ40 تلميذا، مع برمجة مسابقة توظيف جديدة لإنهاء أزمة الأساتذة، والعمل على توسعة المدارس لتسوية مشكل الاكتظاظ.

الكناباست: العودة إلى التمدرس العادي سابق لأوانه

قال مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”، لـ”الشروق”، أن الحديث عن العودة إلى نظام التمدرس العادي سابق لأوانه، على اعتبار أن اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا لم تقر نهاية الوباء، منتقدا إعلان العودة إلى الحالة العادية من قبل وزارة التربية، على اعتبار أنها مطالبة بالتحضير لذلك وليس الإعلان.

ويقدم المتحدث مجموعة من التصورات لاستئناف النظام العادي، إذ يقترح اتخاذ القسم التربوي كمرجع لتحضير الموسم القادم، مع الاحتفاظ بنفس تعداد المتعلمين المعتمد خلال موسمين دراسيين وهو 25 تلميذا، وهو الهدف الذي كان مسطرا سنة 2008، لتحقيق أقسام نموذجية مع البقاء على استعداد تام لحماية التلاميذ في حال تدهور الوضعية الوبائية مجددا. بالإضافة إلى وجوب برمجة مسابقة توظيف جديدة، من خلال العمل على افتكاك أكبر عدد ممكن من المناصب المالية، لمعالجة الشغور البيداغوجي الذي يعانيه القطاع.

لونباف: حان الوقت لتقييم مخططات التمدرس الاستثنائية

ومن جهته، يقترح صادق دزيري رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في حديثه للشروق، إلغاء الفوج الفرعي، والعودة إلى تشكيل أقسام تربوية كاملة بـ40 تلميذا كأقصى تقدير، باعتماد “مبدأ وسطي” في تعداد التلاميذ، لتفادي الاكتظاظ، خاصة بعد دمج الأفواج الفرعية، مع إلزامية تنظيم مسابقة توظيف جديدة والشروع في إحصاء المناصب المالية الشاغرة كخطوة أساسية لاستيعاب التلاميذ الجدد.

الأسنتيو: العودة إلى النظام العادي سينتج أقساما بـ70 تلميذا

كما يعتقد محدثنا بأن العودة إلى الوضع العادي، يستوجب تقييما شاملا لمخططات التمدرس الاستثنائية، التي اعتمدت طيلة موسمين دراسيين، ثم إقرار العمل بها لموسم دراسي ثالث، لتخفيف الضغط على الأساتذة والتلاميذ.

ويعتقد قويدر يحياوي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية أن إنجاح الدخول المدرسي المقبل واستئناف التمدرس العادي يقتضي تشييد مؤسسات تربوية جديدة لمواجهة الاكتظاظ المتوقع الموسم القادم، خاصة عقب دمج الأفواج الفرعية، لتصبح أقساما تربوية كاملة قد تصل 70تلميذا بالقسم، أو على الأقل القيام بتوسعة المؤسسات التربوية ببناء حجرات جديدة بها، مع وجوب برمجة مسابقة توظيف جديدة للأساتذة، وإلا سيكون نظام التفويج أمرا واقعا خلال الدخول المدرسي المقبل – يضيف محدثنا.