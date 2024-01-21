أقمار “ستارلينك” لتوفير خدمة الاتصال بالإنترنت في موريتانيا

توصلت موريتانيا إلى اتفاق مع شركة “سبيس إكس”، يقضي بتوفير خدمة الإنترنت عبر منظومة الأقمار الصناعية “ستارلينك”، في المناطق التي لا توجد فيها تغطية من قبل المشغلين المحليين.

ونقلت وسائل إعلام موريتانية عن وزير التحول الرقمي في البلاد محمد عبد الله لولي، قوله إن “الاستفادة من الخدمة التي توفرها الشركة، لا تحتاج لتشريع قانوني خاص”.

ويتكون نظام “ستارلينك” من آلاف الأقمار الصناعية الموضوعة في مدار أرضي منخفض، بحيث تشكّل شبكة قادرة على توفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت.

ويحتاج الاتصال بالإنترنت عبر هذا النظام، إلى توصيل المستخدمين بالأقمار الصناعية، عبر طبق هوائي خاص، ينقل الإشارة إلى أجهزة المودم المنزلية.