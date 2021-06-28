أقيمت جنازته 5 مرات.. تعرف على قصة صاحب الإصابة الأطول أمدا بكورونا!

سرد المسن البريطانى “ديف سميث”صاحب أطول إصابة كورونا في العالم، مؤخرا، أبرز المواقف التي مر بها خلال أزيد من 300 يوم، قضاها في صراع مع الفيروس، لدرجة أن زوجته رتبت مراسم جنازته 5 مرات.

وبحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل فقد كشف سميث وهو مدرب قيادة متقاعد، مدى استعداده للموت عندما أصبح أطول مريض مصاب بفيروس كورونا في العالم، بعد أن ثبتت إصابته لمدة 305 يومًا.

وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية، بأن ديف سميث، البالغ من العمر 72 عامًا، يعيش في بريستول، وأصيب بالفيروس لأكثر من 10 أشهر فيما يقول الخبراء إنه “أطول إصابة مستمرة بفيروس كورونا على الإطلاق”.

ووصف سميث، لـ”بي بي سي”، كيف سعل لمدة خمس ساعات متواصلة، بلا توقف وكان “على استعداد للموت” خلال محنته.

وأوضح التقرير، أن العديد من الأشخاص قضوا فترات طويلة في المستشفى بعد دخولهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم يحصلون على نتائج اختبارات إيجابية طوال فترة إقامتهم، ومع ذلك، تم التأكد باستمرار من إصابة سميث بالفيروس لمدة 305 يومًا بعد دخوله المستشفى لأول مرة في ماي 2020 مصابًا بسعال وحمى.

وقال سميث: ” كنت مستعدًا للاستسلام، وقلت لزوجتي ليندا، دعيني أذهب، لقد كنت متماسكًا، لكنه أمر سيء للغاية”، فيما علقت زوجته ليندا إن “مرات كثيرة لم نكن نعتقد أنه سوف يشفى من فيروس كورونا”.

وأوضح التقرير: “كان سميث يعاني من ظروف أدت إلى إصابته بجهاز مناعي ضعيف، مما جعله أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ Covid-19”.

وقال سميث لصحيفة الجارديان: “عندما أكون فى حالة سيئة أقترب من الموت، وبدأت زوجتي بترتيب الجنازة خمس مرات”، وأضاف مازحا: ‘لقد اتصلت بجميع أفراد الأسرة وأتمنى أن أبقي فمى مغلقًا الآن”.

وقال سميث إن وزنه انخفض من 117 كيلو إلى 36.5 كيلو بينما كان مريضًا بسبب قلة الشهية، مضيفًا: “في مرحلة ما، كنت طريح الفراش لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر”.