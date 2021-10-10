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رياضة

أكاديمية البارادو تستأنس بِالتجربة البلجيكية

علي بهلولي
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أكاديمية البارادو تستأنس بِالتجربة البلجيكية

انتدبت إدارة نادي البارادو لِكرة القدم مسؤولا جديدا من بلجيكا، ومنحت له منصب مدير الأكاديمية.

ويتمثّل المدير الجديد في التقني سيلفان دي فيردت (39 سنة) الذي سبق له الاشتغلال في منصب مدرب لدى الفئات الصغرى لِنادي ريال سوسييداد الإسباني، وصنف الأكابر لِفريق توبيز البلجيكي.

واعترف التقني البلجيكي سيلفان دي فيردت، بِأن أكاديمية البارادو تتوفّر على كلّ إمكانية العمل اللازمة. وأضاف أن مهمّته ترتكز على تكوين جيل جديد من الكرويين، لِتطعيم فئة الأكابر لِنادي البارادو، وأيضا الاحتراف بِالخارج.

وتُعدّ المدرسة البلجيكية ثالث تجربة تستأنس بها إدارة نادي البارادو، بعد انتدابها لِتقنيين ومُكوّنين من فرنسا وإسبانيا.

وتربط إدارة نادي البارادو علاقة طيّبة بِالوسط الكروي البلجيكي، حيث سبق لها أن “صدّرت” بعض لاعبيها إلى أندية هذا البلد الأوروبي، على غرار يوسف عطال ورامي بن سبعيني وعبد القهار قادري.

وتُحظى الكرة البلجيكية في السنوات القليلة الماضية بِاحترام كبير، حيث يتصدّر منتخبها الوطني ترتيب “الفيفا” منذ فترة ليست بِالقصيرة. كما يضمّ في صفوفه عدّة نجوم، على غرار إدين هازارد وكيفن دو بروين وتيبو كورتوا.

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