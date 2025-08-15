أكاديميون وناشطون فرنسيون يقفون في وجه العنصرية لونوار

رسالة مفتوحة للتحقيق في تصريحاتها الحاقدة ضد الجزائريين

وقّع مواطنون فرنسيون وباحثون وناشطون جمعويون رسالة مفتوحة، دعوا فيها إلى فتح تحقيق بشأن التصريحات الحاقدة والعنصرية التي أدلت بها، الجمعة 08 أوت الجاري، الوزيرة الفرنسية السابقة نويل لونوار، ضد المواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا، خلال حصة على قناة “سي نيوز” التلفزيونية.

وجاء في هذه الرسالة المفتوحة التي وقّعتها شخصيات عديدة ونشرتها، الأربعاء، صحيفة “لو مانيتي” الفرنسية، أن الموقّعين يوجهون نداء إلى المدافعة عن الحقوق ورئيس هيئة ضبط السمعي، البصري والإعلام الرقمي (أركوم) والمدعي العام في باريس.

وأعرب الموقّعون، في رسالتهم، عن استنكارهم، مؤكدين أن “هذه التصريحات التي وصفت جميع الرعايا الجزائريين بأشخاص خطرين تشكّل وصما جماعيا. كما أن هذه التصريحات تندرج ضمن خطاب كراهية قائم على الأصل، بما يمس كرامة ومساواة ملايين الأشخاص في سياق لا يزال فيه التمييز العنصري قائما في فرنسا”.

كما يرى الموقّعون، أن “وسائل الإعلام السمعية،البصرية التي تخضع لرقابة هيئة ضبط السمعي،البصري والإعلام الرقمي، ملزمة بعدم بث محتوى يحرّض على الكراهية أو العنف وأن العقوبات تتراوح بين الغرامة وتعليق البث”.

وأضاف الموقّعون بالقول: “بصفتكم المدافعة عن الحقوق ورئيس هيئة ضبط السمعي، البصري والإعلام الرقمي والمدعي العام في باريس، لديكم الصلاحية لفتح تحقيق في مثل هذه الحالات، كما أننا على علم بأن جمعيات ومنتخبين ومواطنين قد تقدّموا بشكاوى لدى مؤسساتكم. وعليه، ندعوكم بشكل رسمي إلى فتح تحقيق في هذه المسألة والنظر في هذا الملف على مستواكم في إطار صلاحياتكم”.

كما دعا الموقّعون إلى “اليقظة المتزايدة من جانب المسؤولين السياسيين ووسائل الإعلام، لتفادي التساهل مع مثل هذه التصريحات التي تتعارض مع القيم الجمهورية”.

يذكر أن نويل لونوار، (وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة 2002- 2004)، كانت قد اتهمت، عبر قناة “سي نيوز”، “ملايين الجزائريين” في فرنسا بأنهم مجرمون محتملون “قادرون على تشكيل مخاطر كبيرة”، من دون أن تتدخل مقدمة الحصة لتنبيهها.