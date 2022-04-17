أكاديمي سعودي يغرّد “خلق المرأة من ضلع أعوج” أسطورة

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن مسألة خلق المرأة من ضلع أعوج، هي “أسطورة وردت في سفر التكوين”.

جاء هذا الرد جوابا على سؤال طرحته الكاتبة السعودية وفاء الرشيد التي سألت الأكاديمي السعودي المثير للجدل عبر تغريدة، قالت فيها:”يا مولانا، لماذا خلق الله المرأة من ضلع أعوج؟ قال الله تعالى (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) وقال (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ).

وأضاف الحمد في إيضاحه لـما سماه “حكاية” أو “أسطورة” الضلع الأعوج التي قال إنها وردت في ” أحد أسفار التوراة الخمسة من العهد القديم، ووردت في الأحاديث النبوية الضعيفة، وغالبا الموضوعة، والمروية عن طريق كعب الأحبار ووهب بن منبه وأبي هريرة”، مؤكدا أنه “لا أثر لها في القرآن الكريم، الذي يؤكد على النفس الواحدة”.

وقد أثارت هذه التغريدة جدالا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكد غالبيتهم أن الحديث متفق عليه ولا يجوز الطعن فيه، حيث رد عليه عدنان شاكر بقوله: “بل هو حديث صحيح كالشمس النقية من أول السند إلى منتهاه رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وكونها خلقت من ضلع أعوج لا ينافي النفس الواحدة، فالضلع الأعوج من ذات النفس لا من غيرها، ( هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه)، (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة).

وقال محمد عبد الهادي موضحا:

أولا: الحديث هنا لم يذكر أن المرأة خلقت من ضلع أعوج

ثانيا: الحديث يقول خلقت من ضلع فما هو الضلع؟ إنه نوع من عظام الصدر وظيفته حماية القلب والرئتين من الصدمات ومن كمال وظيفته أن يكون أعوجا لمزيد من الحماية.

ثالثا: الحديث يبدأ بالتوصية بالنساء ويختتم بنفس الأمر.

وتساءل سليمان الفايز: ” الضلع الأعوج موجود في ذات النفس الواحدة، فلا تعارض في كون المرأة خلقت من ضلع أعوج، و مادة الخلق لا تعني النقص، فالإنسان كله خلق من ماء مهين ولا يضيره( ولقد كرمنا بني آدم), (استوصوا بالنساء) فلماذا تركتم هذه الوصية الخلاقة وذهبتم إلى مادة الخلق التي لا يعني إلا التكامل وكيفية التعامل؟”.

ودعا محمد القاضي إلى النقاش بأدب وهدوء بعد أن أبدى رأيه في الموضوع، حيث قال:” الإمام مسلم تلميذ البخاري ومع ذلك استبعد المئات من أحاديثه .. فجاء ((صحيح مسلم)) مختلفا .. ثم جاء تلميذهما الأخير الحاكم في ((المستدرك)) وانتقد الاثنين واستبعد المئات من أحاديثهما أيضا”.