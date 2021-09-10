أكاديمي فلسطيني: المخزن هو من قال كلمته في انتخابات المغرب وليس الشعب

قال الأكاديمي الفلسطيني الدكتور عزام سلطان التميمي، تعليقا على نتائج الانتخابات في المغرب إن المخزن من قال كلمته وليس الشعب.

وأضاف التميمي، خلال لقاء صحفي عبر قناة الحوار الفضائية، أنه في الدول الديمقراطية يتم تداول عبارة أن الشعب قال كلمته بعد كل انتخابات لكن في الحالة المغربية فالمخزن هو من قال كلمته.

وأوضح المتحدث أن المخزن أراد أن تجري الأمور وفق مخططاته وهو ما حدث بالتفصيل.

وأرجع التميمي الهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات إلى سببين أولهما سوء الادراة التي عانى منها في كل الملفات من الانبطاح إلى التطبيع إلى قبوله أن يصبح واجهة لكل ما هو سيئ في المغرب.

وأضاف الدكتور التميمي أن العامل الثاني لسقوط حزب العدالة والتنمية هو عزوف قواعد التيار الاسلامي عن المشاركة في الانتخابات.