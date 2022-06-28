أكاديمي مصري يسمّم 60 فأرا مخبريا بسبب امرأة

قضت محكمة مصرية بحبس أستاذ جامعي في كلية الطب البيطري 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 جنيها بتهمة تسميم 60 فأرا مخبريا انتقاما من زميلته.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، قد تلقت بلاغا من معيدة تدعى “هاجر.م”، ضد معيد بقسم البالولوجيا والباثولوجيا الاكلينكية بكلية الطب البيطرى بجامعة جنوب الوادي، تتهمه بوضع ماد الفورمالين السامة في الأقفاص وأرضية المعمل وحتى في مياه الشرب الأمر الذي أدى إلى قتل 60 فأر تجارب .

وأرجعت المعيدة سبب هذا التصرف إلى رغبة المعيد إفساد تجاربها البحثية لنيل شهادة المجاستير.

وقد توصلت التحريات إلى صحة ما قررته الشاكية ضد المعيد بوضع مادة سامة لقتل فئران التجارب بقصد الانتقام من زميلته وإتلاف المادة البحثية، وفق ما نشرته صحيفة ” اليوم السابع”.