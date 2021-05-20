أكاديمي مغربي: الدبلوماسية المغربية غرقت في الارتجال والدراما ولعبة الغميضة

انتقد الأكاديمي المغربي وأستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن بواشنطن الدكتور محمد الشرقاوي، الدبلوماسية المغربية ووصف خرجاتها الأخيرة بالمزاجية والارتجال.

وتساءل الشرقاوي، في مقال له “هل ضاعت بوصلةُ الحكمة والحسابات الدقيقة في نسق الدبلوماسية المغربية، أم أن مزاج التشنج والارتجال السياسي أصبح لسان حال الرباط في التعامل مع دول الجوار الأوروبي؟”.

وسرد الشرقاوي الأزمات الأخيرة التي افتعلتها الدبلوماسية المغربية مع ألمانيا ومنع التواصل مع سفارتها بالرباط وخمس مؤسسات ألمانية تعمل في المغرب وصولا إلى استدعاء السفيرة المغربية من برلين.

وتحدث الشرقاوي عن الحادثة الأخيرة التي وصفها بالسيرك بعد استخدام آلاف المغاربة بمثابة كومبارس العرض غير الدبلوماسي في مسرحية “ليلة الانتقام من مدريد”.

وقال الشرقاوي إن “ما حدث مفارقةٌ مدوية تم فيها إقحام المغرب في ألاعيب “حابا”، و”غميّضة”، و”كاش كاش”، و”دينفري” في محاولة تحدّيه لعواصم أوروبية معينة”.

كما انتقد المحدث توجه بلاده نحو الانفعالية التي “قد يسهل لملمتها” كما قال الشرقاوي إذا حدثت “في الداخل”.

وأضاف قائلا” لكن المجازفة بإجراءات جامحة في السياسة الخارجية ليست مغامرة هينة”.