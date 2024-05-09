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اقتصاد

أكبر زيادة في معاشات ومنح المتقاعدين منذ تأسيس منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر

الشروق أونلاين
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أكبر زيادة في معاشات ومنح المتقاعدين منذ تأسيس منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر
أرشيف
رئيس الجمهورية

لم تعرف منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر منذ تأسيسها، زيادة في منح ومعاشات المتقاعدين، مثل تلك التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا.

جاء هذا في حديث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب يوم الخميس بمعسكر، خلال إشرافه على تسليم مقررات خاصة بالإعانة المالية للمستفيدين من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

وقال بن طالب في تصريح للصحافة إن “الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية في منح المتقاعدين، لم تعرفها منظومة الضمان الاجتماعي ببلادنا منذ تأسيسها”.

“لذلك يجب تثمين هذا القرار، الذي يعكس بأن بلادنا تشهد حركية اقتصادية. وأن اقتصادنا في منحى تصاعدي”، يقول الوزير.

مضيفا أن “قرار تثمين معاشات المتقاعدين خلال مجلس الوزراء الأخير، دليل على أن مقاربة الاقتصاد الوطني في ظل الحماية الاجتماعية سليمة”، على حدّ تعبيره.

قبل أن يكشف عن ارتفاع الغلاف المالي المرصود لمنحة التقاعد من 18 مليار دج سنتي 2016 و2017، إلى 170 مليار دج سنة 2024. وهو ما يؤكد، حسب الوزير، “سلامة الاقتصاد الوطني والتنمية التي تشهدها البلاد”.

وأعلن الرئيس تبون في خطابه بمناسبة عيد العمال، في الفاتح من الشهر الجاري، عن زيادات جديدة تتراوح بين 10 و15 بالمئة، في معاشات ومنح المتقاعدين.

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