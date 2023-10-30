أكبر عملية لتوظيف الأساتذة الجامعيين الاستشفائيين منذ الاستقلال

سيتمّ توظيف 1904 أساتذة استشفائيين جامعيين، بداية من 15 نوفمبر المقبل، في أكبر عملية توظيف لهذه الفئة منذ الاستقلال، حسب ما ذكره بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويمثل عدد المناصب المفتوحة في هذه العملية، ارتفاعا نسبته 40 بالمئة في تعداد الأساتذة الاستشفائيين في الجزائر، يقول البيان.