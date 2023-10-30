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الجزائر

أكبر عملية لتوظيف الأساتذة الجامعيين الاستشفائيين منذ الاستقلال

الشروق أونلاين
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أكبر عملية لتوظيف الأساتذة الجامعيين الاستشفائيين منذ الاستقلال
أرشيف
كلية الطب في الجزائر

سيتمّ توظيف 1904 أساتذة استشفائيين جامعيين، بداية من 15 نوفمبر المقبل، في أكبر عملية توظيف لهذه الفئة منذ الاستقلال، حسب ما ذكره بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويمثل عدد المناصب المفتوحة في هذه العملية، ارتفاعا نسبته 40 بالمئة في تعداد الأساتذة الاستشفائيين في الجزائر، يقول البيان.

ويقدّر مجموع الأساتذة الاستشفائيين بالجزائر في الوقت الحالي، بـ4775 أستاذا. ما يجعل عملية التوظيف المقبلة، الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.

وتأتي عملية التوظيف المعلن عنها، تجسيدا لمخرجات مجلس الوزراء الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية في 14 ماي الماضي، يضيف بيان الوزارة.

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