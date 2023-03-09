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أكبر قاموس حول حرب الجزائر سيرى النور قريبا

الشروق أونلاين
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أكبر قاموس حول حرب الجزائر سيرى النور قريبا

ألف كتاب فرنسيون وجزائريون بالتعاون مع 60 مؤرخا من البلدين كتابا حمل عنوان “قاموس حرب الجزائر” من المرتقب أن يتم إصدراه يوم الخميس 16 مارس الجاري.

ونشر المؤرخ الفرنسي ترامور كومونور عضو لجنة الذاكرة الجزائرية الفرنسية وأحد مؤلفي القاموس على صفحته الرسمية عبر توتير تغريدة جاء فيها “أكثر من ست سنوات من العمل، ما يقرب من 1500 صفحة ، وأكثر من 750 مدخلًا وحوالي ستين مساهمًا سيتم إصدار قاموس الحرب الجزائرية الذي شاركت في تحريره مع سيلفي ثينولت  ووناسة سياري تنغور يوم الخميس 16 مارس” .

كما قدم موقع “ليزي” الخاص بالكتب مقدمة عن القاموس جاء فيها أنه بعد مرور ستين عامًا على اتفاقيات إيفيان، ظهر أول قاموس مخصص للثورة الجزائرية، كتبه أفضل المتخصصين في تلك الفترة من  الجزائريين والفرنسيين.

وقال الموقع أن الكتاب ثمرة عمل طويل نجح في احتضان جميع المواضيع والمعطيات العسكرية والسياسية والاجتماعية والفكرية دون محرمات مرتبطة بالحلقة الأخيرة من الحقبة الاستعمارية.

وأشار إلى أن المشرفين على القاموس وهم  سيلفي ثينولت ، ووناسة سياري تنغور ، وترامور كيمنور ، أثبتوا قدرتهم على الجمع بين المؤرخين والباحثين من خلفيات متعددة، مع قناعات متنوعة ومتعارضة في بعض الأحيان.

وأشار إلى أن تعدد المناهج لم يكن ضروريًا فحسب، بل كان ضروريًا لائتمان مثل هذا المشروع.

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