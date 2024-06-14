أكبر مترشحة جزائرية للبكالوريا تصنع الحدث عبر الشبكات

صنعت أكبر مترشحة جزائرية للبكالوريا، لا يفصلها عن القرن إلاّ بضع سنوات، الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بإشادة واسعة.

وأثنى الكثيرون على المترشحة البالغة من العمر 92 عاما التي لم يؤثر سنّها على إرادتها فرفعت سقف التحدي لتنال أغلى شهادة علمية في شعبة الآداب والفلسفة، حيث تداولوا صورها مؤكدين أن قصتها باتت حافزا قويا للشباب من أجل مواصلة تعليمهم.

وبحسب صفحات ولاية الجلفة فقد التحقت ربيحة بن نايل المولودة عام 1932 طيلة أيام الأسبوع الجاري، بمركز الامتحان في ثانوية بن لحرش البشير ببلدية حاسي بحبح، حيث اجتازت البكالوريا للمرة الثانية على التوالي، بعدما غابت عن قائمة الناجحين في دورة 2023.

يذكر أن الحاجة ربيحة بدأت رحلتها التعليمية بدروس محو الأمية لتنال شهادة التحرر سنة 2015، ثم واصلت تعليمها تدريجيا إلى غاية اجتيازها لعقبة شهادة التعليم المتوسط، ثم وصولها للنقسم النهائي العام الماضي.

وامتدت امتحانات البكالوريا دورة جوان 2024، من 9 إلى 13جوان الجاري، وقد عرفت على مدار خمسة أيام مشاركة أزيد من 860 ألف مترشح، موزعين على 2893 مركز إجراء عبر جميع ولايات الوطن.