أكبر مسابقة لترقية الأساتذة في الرتب الإدارية العليا

إيداع الملفات بدءا من 6 مارس والامتحان في 9 أفريل

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم الامتحان المهني الداخلي لفائدة الأساتذة للترقية إلى مختلف الرتب الإدارية العليا، بتاريخ الـ9 أفريل المقبل، فيما دعت مديري المتوسطات والثانويات ومفتشي المقاطعات الإدارية بالنسبة للتعليم الابتدائي، لإيداع ملفات ترشح الممتحنين الذين تتوفر فيهم الشروط على مستوى مديريات التربية للولايات، في الفترة بين 6 و24 مارس الجاري.

119 منصب لمفتشي الابتدائي والأغلبيّة للعربية والمواد العلمية

وحددت الوزارة الوصية بدقة شروط المشاركة في المسابقة، إذ سيتم الترخيص للأساتذة المبرزين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وكذا الأساتذة المكونين في التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للمشاركة في امتحان الترقية إلى رتبة “مفتش تربية وطنية”، في حين يتم الترخيص لمديري المتوسطات الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والأساتذة المكونين في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للمشاركة في امتحان الترقية لرتبة “مفتش التعليم المتوسط”. على أن يتم فتح المسابقة للترقية لرتبة مفتش تعليم ابتدائي للأساتذة المكونين في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

تخصيص 223 منصب لرتبة مفتش تعليم متوسط عبر 58 ولاية

وبخصوص شروط المشاركة في امتحانات الترقية لرتبة “مستشار التغذية المدرسية”، للالتحاق بالتكوين المتخصص بعنوان سنة 2022، سيتم فتح المجال لمعلمي المدارس الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حين تم تخصيص تسعة مناصب ترقية بصفة مبدئية والعدد مرشح للارتفاع.

وفيما يتعلق بالمناصب، أوضح جدول تفصيلي تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه سيتم فتح 54 منصبا ماليا لرتبة مفتش تربية وطنية تخصصي “إدارة ومواد” في بعض ولايات الوطن، إذ خصصت على سبيل المثال مديرية التربية لولاية تبسة 29 منصبا ماليا لنفس الرتبة في 14 تخصصا على غرار تخصص اللغة الأمازيغية وعلوم الطبيعة والحياة والتسيير المادي والمالي وهندسة ميكانيكية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، في حين فتحت مديرية التربية لأم البواقي 55 منصبا ماليا في 16 تخصصا بحيث أخذت تخصصات العلوم الطبيعية واللغة الانجليزية والتوجيه المدرسي والمهني حصة الأسد من المناصب.

وبشأن الترقية لرتبة “مفتش تعليم ابتدائي”، فقد تقرر فتح 119 منصب مالي موزعا عبر 58 ولاية، من بينها 63 منصبا في تخصص اللغة العربية و14 منصبا في تخصص اللغة الفرنسية و9 مناصب في مادة اللغة الأمازيغية و10 مناصب في تخصص تغذية مدرسية و23 منصبا في تخصص إدارة المدارس الابتدائية.

وأما الترقية لرتبة “مفتش تعليم متوسط”، أعلنت الوزارة الوصية من خلال نفس الجدول التفصيلي عن فتح 223 منصب مالي موزعا عبر 58 ولاية في 14 تخصصا إذ تم تخصيص 26 منصبا لتخصص رياضيات و13 منصبا لمادة التربية التكنولوجية و34 منصبا لتخصص العلوم الطبيعية و8 مناصب لمادة العلوم الاجتماعية و40 منصبا لتخصص لغة عربية و30 منصبا لمادة اللغة الفرنسية و14 منصبا لمادة اللغة الإنجليزية و3 مناصب لمادة التربية الفنية و4 مناصب لمادة التربية الموسيقية و16 منصبا لتخصص تربية بدنية و4 مناصب لمادة اللغة الأمازيغية و23 منصبا لتخصص إعلام آلي و8 مناصب لتخصص إدارة المتوسطات و27 منصبا لتخصص التسيير المالي والمادي.