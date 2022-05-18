-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول أمطار رعدية عبر 4 ولايات شرقية
جواهر

أكبر معمرة في العالم تكشف سر طول عمرها

جواهر الشروق
  • 694
  • 0
أكبر معمرة في العالم تكشف سر طول عمرها
ح.م

كشفت امرأة من جنوب إفريقيا تبلغ من العمر 128 عاما أن الحليب والسبانخ هما سر طول عمرها.

واحتفلت جوانا مازيبوكو بعيد ميلادها الـ 128، وربما أصبحت أكبر معمرة في العالم، وفقا لحفيدتها، فقد ولدت في مزرعة، وعلى الرغم من ذلك عاشت طفولة سعيدة.

تتذكر جوانا قائلة: “كانت لدينا حياة جميلة، لم تكن هناك مشاكل”.

وقد أتاح العيش في المزرعة للمرأة المسنة، أن تشرب الكثير من الحليب وتأكل السبانخ بكميات كبيرة، مما أثر، وفقًا لمازيبوكو، بشكل ايجابي على صحتها ومنحها العمر الطويل.

قالت جوانا: “لقد اعتدت على ذلك، لكني أفتقد الطعام الذي نشأت معه، أنا الآن أتناول الطعام الحديث”.

ومنحت سلطات المدينة التي تعيش فيها جوانا أريكة جديدة في عيد ميلادها وتعتقد السلطات أن المرأة هي أكبر معمرة على وجه الأرض.

وقال عمدة المدينة: “يجب أن نحاول إدخالها إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية”. مضيفا: “لقد أجرينا بحثًا، ولم نتمكن من العثور على أي شخص في عمرها”.

مقالات ذات صلة
بيلا حديد: هذا ما جعلني أقرب إلى الله

بيلا حديد: هذا ما جعلني أقرب إلى الله

ميلاينا ترامب تتهم مجلة “فوغ” بالانحياز

ميلاينا ترامب تتهم مجلة “فوغ” بالانحياز

بعد إثارتها الجدل.. معلمة مصرية تكشف سبب استعانتها بحراس شخصيين

بعد إثارتها الجدل.. معلمة مصرية تكشف سبب استعانتها بحراس شخصيين

بيلا حديد تطالب بايدن بوقف الدعم العسكري لإسرائيل

بيلا حديد تطالب بايدن بوقف الدعم العسكري لإسرائيل

خطر حزام الأمن على المرأة الحامل.. صدور توضيح رسمي

خطر حزام الأمن على المرأة الحامل.. صدور توضيح رسمي

الفنان يحي الفخراني يثير الجدل بتصريحاته حول “البوركيني”

الفنان يحي الفخراني يثير الجدل بتصريحاته حول “البوركيني”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد