أكبر معمرة في العالم تكشف سر طول عمرها

كشفت امرأة من جنوب إفريقيا تبلغ من العمر 128 عاما أن الحليب والسبانخ هما سر طول عمرها.

واحتفلت جوانا مازيبوكو بعيد ميلادها الـ 128، وربما أصبحت أكبر معمرة في العالم، وفقا لحفيدتها، فقد ولدت في مزرعة، وعلى الرغم من ذلك عاشت طفولة سعيدة.

تتذكر جوانا قائلة: “كانت لدينا حياة جميلة، لم تكن هناك مشاكل”.

وقد أتاح العيش في المزرعة للمرأة المسنة، أن تشرب الكثير من الحليب وتأكل السبانخ بكميات كبيرة، مما أثر، وفقًا لمازيبوكو، بشكل ايجابي على صحتها ومنحها العمر الطويل.

قالت جوانا: “لقد اعتدت على ذلك، لكني أفتقد الطعام الذي نشأت معه، أنا الآن أتناول الطعام الحديث”.

ومنحت سلطات المدينة التي تعيش فيها جوانا أريكة جديدة في عيد ميلادها وتعتقد السلطات أن المرأة هي أكبر معمرة على وجه الأرض.

وقال عمدة المدينة: “يجب أن نحاول إدخالها إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية”. مضيفا: “لقد أجرينا بحثًا، ولم نتمكن من العثور على أي شخص في عمرها”.