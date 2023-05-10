أكبر معمرة في العالم توارى الثرى بالشلف

فاطمة معزوز تفارق الحياة عن عمر ناهز 121 سنة

فارقت الأربعاء، الحاجة فاطمة معزوز أكبر معمرة في العالم، الحياة عن عمر فاق 121 سنة، بعد أن احتفلت بعيد ميلادها في الثاني من شهر أفريل الفارط، وتظهر شهادة ميلادها أنها مولودة في 02 أفريل 1902.

ولازمت الحاجة فاطمة الفراش بعد أن اشتد عليها المرض خلال الأيام الأخيرة، ولم تثنها إعاقتها وكبر سنها عن أداء الصلاة ولمّ شمل العائلة الكبيرة وساكنة المنطقة، بحيث تحول بيتها إلى قبلة لمحبيها. وخلال زيارة الشروق لها الأسبوع الفارط، بدت كأنها تحس بدنو أجلها، من خلال كلامها للعائلة ومحبيها.

وكانت فاطمة متلهفة لزيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة أو الحج، بعدما تكرم عليها أحد المحسنين بعمرة، لكنها لم تتمكن من أدائها بسبب وباء كورونا، وأضافت حفيدتها المتكفلة بها، أنها كانت تحاول التمسك بأداء فرائضها الدينية، ولم يثنها كبر سنها عن زيارة أبنائها والبحث عن لمّ شمل أحفادها في جميع المناسبات الدينية والعائلية، كما أنه يتم مرافقتها من قبل سكان القرية لإحياء مناسباتهم وأعراسهم وتساهم في خلق الفرحة دائما بين أفراد العائلة، فالجميع تأثرو لفراقها وقد فقدوا فيها ذاكرة التاريخ، والأم الحنون، ففراقها ترك فجوة وفاجعة كبيرة في نفوس ساكنة المنطقة.