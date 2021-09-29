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جواهر

أكبر معمّرة على وجه الأرض باكستانية عمرها 300 عام.. ما الحقيقة؟

جواهر الشروق
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أكبر معمّرة على وجه الأرض باكستانية عمرها 300 عام.. ما الحقيقة؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع مصوّرة لسيدة باكستانية، قيل أنها أكبر معمرة على وجه الأرض واحتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ 300!

وقال البعض، إن السيدة عابرة للزمان وعاشت عديد المحطات والكوارث والأزمات، فانتشرت صورها عبر مختلف المنصات، وتناقلت قصتها المواقع والصفحات، فما حقيقة هذه الادعاءات؟

تظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع سيدة عجوز، تنطبع على وجهها تجاعيد غائرة بينما جلد يدها يميل لونه إلى الأبيض وتبرز العظام من تحت الجلد نظرًا لكبر سنها.

وتضاربت الأخبار بين من يدّعي أنها احتفلت بعيد ميلادها الـ 210 ومن يقول الـ 250 ومن ذهب بزعمه حتى الـ 300!

وقالت تقارير إخبارية إنه بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فأكبر مُعمرة في العالم حاليًا هي اليابانية كين تاناكا، التي تبلغ من العمر 118 عامًا.

وأصبحت «كاني» أكبر معمرة يابانية على الإطلاق، وكان ذلك بعدما تخطي عمرها عمر اليابانية نابي تاجيما، وبالتالي، أصبحت ثالث أكبر معمرة على الإطلاق.

واستهجن الدكتور محمد سليمان، أخصائي الجراحة هذه الادعاءات، مؤكدا أن ما تم تداوله غير علمي وغير منطقي، ومن المستحيل أن يصل عمر الإنسان إلى 300.

وأضاف الدكتور في تصريحات صحفية إنه مع مرور العمر، يحدث حالة تسمى «Aging to the organs»، أي حدوث تغيير في جسم الإنسان، حيث تفقد الأعضاء وظيفتها بمرور الوقت.

ولم تقدم الجهات المختصة في باكستان أي إثباتات على أن السيدة هي الأكبر في العالم، كما لم يتم نفي الأمر، لتبقى الأخبار المتداولة مجرد شائعات لحين تقديم الأدلة.

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