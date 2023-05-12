أكبر منتج للقنب في العالم على رأس لجنة أممية لمراقبة المخدرات !

اختار مجلس الهيئة الأممية لمراقبة المخدرات مغربيا لرئاستها، رغم أن بلده يعد أكبر منتج للقنب في العالم.

وانتخب مجلس الهيئة المغربي جلال التوفيق رئيسا لهذا الجهاز المكلف بتتبع تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمراقبة المخدرات.

ويضم الجهاز الدولي لمراقبة المخدرات 13 عضوا، يتم انتخابهم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة 5 سنوات. وينتخب 10 أعضاء من قائمة من الشخصيات المعينة من الحكومات، بينما ينتخب 3 من قائمة شخصيات معينة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وكان تقرير عالمي حول المخدرات، نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، أكد أن المغرب يحتل صدارة الدول الرئيسية لمنشأ القنب الهندي، ما يجعل هذا البلد أكبر منتج ومصدر لهذا النوع من المخدرات.