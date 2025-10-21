“أكتوبر الوردي”.. حملة وطنية جديدة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عن تنظيم سلسلة من الأنشطة التوعوية والوقائية الموجهة لمكافحة سرطان الثدي، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التحسيسية الوطنية “أكتوبر الوردي”.

وفي بيان له، أوضح الصندوق أن هذه الحملة المنظمة من قبل وكالة الجزائر، والتي تمتد من 21 إلى 23 أكتوبر 2025، ستتضمن برنامجا ثريا يشمل أيامًا مفتوحة على مستوى مختلف هياكل الصندوق، وجلسات إعلامية وتحسيسية حول مخاطر المرض وطرق الوقاية من.

كما سيتم خلال الفعاليات تنظيم حصص فحص واستشارات طبية لفائدة المؤمنات لهم اجتماعيا، وكذا تنظيم خرجات ميدانية للشباك الجواري المتنقل، بمشاركة مهنيي الصحة والمساعدة الاجتماعية.

وتهدف هذه المبادرة، حسب المصدر ذاته، إلى حث النساء على إجراء الفحص المبكر، لما له من دور أساسي في زيادة فرص الشفاء وتقليل نسبة الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي.

وأشار البيان إلى أنه من خلال هذه الحملة، يجدد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية التزامه بنتعزيز ثقافة الكشف الوقائي للنساء، ومرافقتهن في مسارهن الصحي وتوعيتهن بضرورة المتابعة الدورية، ودعم التضامن والمساندة مع المصابات بسرطان الثدي.

وفي هذا الصدد، دعا الصندوق جميع المواطنات إلى التقرب من مصالحه الصحية للاستفادة من النصائح اولفحوصات وكذا التوجيهات المقدمة في إطار هذه الحملة الوطنية.