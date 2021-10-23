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الشروق العربي

أكتوبر.. يوم وطني للصحافة

الشروق أونلاين
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أكتوبر.. يوم وطني للصحافة

سيكون هذا التاريخ يوما للتأمل والمراجعة الذاتية لحال الصحافة عندنا.. ماذا تحقق من مكاسب لقطاع الإعلام، منذ 33 سنة من إعلان حرية الإعلام؟ وما هي العقبات التي لا تزال حجر عثرة أمام تطور الصحافة والصحفيين؟

ثم المستوى الذي يخرج به الصحفي من الجامعة؟ الذي يطرح علامة تعجب وحيرة بدل الاستفهام؟؟ الأمر جلل أمام ما تخرجه جامعاتنا من حيث الكمية على حساب النوعية.. والأمثلة كثيرة، اصطدمنا بواقعها، ممثلة في طلب التوظيف، الذي يعكس مستوى متدنيا لحال خريجي بعض المعاهد والكليات المتخصصة..

لا يمكن أن نحتفل بعيد الصحافة، وواقعها مر ومرير..

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