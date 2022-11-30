أكثر الجزائريين مشاركة في المونديال “أستاذ جامعي”!

يتصدّر أستاذ جامعي لائحة الجزائريين الأكثر مشاركة في كأس العالم، هذه المنافسة الحُبلى بِالإثارة والتشويق عبر أرجاء المعمورة.

ومنذ انطلاق المونديال عام 1930 بِالأوروغواي، وإلى غاية الطبعة الـ 22 والحالية بِقطر، شارك ستّة حكام جزائريين في هذه التظاهرة العالمية لِكرة القدم، وهم: محمد حنصال، وبلعيد لكارن، وجمال حيمودي، ومهدي عبيد شارف، وعبد الحق إيتشعلي، ومقران قوراري.

ويبرز الحكم المساعد عبد الحق إيتشعلي في اللائحة، من خلال حيازته شرف الأكثر مشاركة في كأس العالم.

وحضر الحكم المساعد إيتشعلي وقائع مونديال البرازيل 2014، وشارك في إدارة مقابلات هولندا مع أستراليا وإنجلترا مع كوستاريكا في دور المجموعات، وبلجيكا مع أمريكا في ربع النهائي، والبرازيل مع هولندا في المباراة الترتيبية. وفي نسخة روسيا 2018، ساهم في إدارة مباراة الدانمارك والبيرو بِرسم دور المجموعات. وفي طبعة قطر 2022، شارك في إدارة مقابلتَي هولندا مع الإكواتور والدانمارك مع أستراليا، في دور المجموعات.

وبِلغة الأرقام، يجمع الحكم المساعد إيتشعلي في رصيده 7 مقابلات مونديالية، في انتظار بقية أطوار النسخة الحالية بِقطر.

ويحوز الحكم المساعد عبد الحق إيتشعلي الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2009.

بعيدا عن النّشاط الرّياضي والصّافرة، يشتغل عبد الحق إيتشعلي (41 سنة) في منصب أستاذ في مادة الإعلام الآلي بِجامعة “أبي بكر بلقايد” بِتلمسان، الولاية حيث أبصر النّور.