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استعرض فرص التعاون بين البلدين.. كاتب الدولة الإيطالي للثقافة:

أكثر من ثلاثة ملايير يورو مداخيل النشر في إيطاليا

زهية منصر
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أكثر من ثلاثة ملايير يورو مداخيل النشر في إيطاليا

اعتبر كاتب الدولة لدى وزير الخارجية الإيطالية المكلف بالثقافة، بنديتو ديلا فيدوفا، حضور بلاده كضيف شرف في الطبعة 25 من معرض الكتاب، تعبيرا عن عمق العلاقات بين البلدين و”متانة وعمق الصداقة”، مؤكدا على أهمية الصالون “كحدث ثقافي هام على المستوى المتوسطي”.

وأشار المتحدث إلى أن الشعب الإيطالي كان دائما قريبا من الشعب الجزائري سواء كان خلال ثورة التحرير أو الفترة التي تلت الاستقلال، وقد تدعمت هذه العلاقات بعد زيارة الرئيس الإيطالي للجزائر بالتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون في مجالات منها التعاون الجامعي والاأكيولوجيا .

وأبرز نفس المتحدث فرص التعاون بين بلده والجزائر في المجال الثقافي، التي وصفها الواعدة والمهمة، وخاصة في مجالي الترجمة والنشر المشترك حيث دعا المتحدث المترجمين والناشرين من البلدين إلى التعاون في هذا الاتجاه.

وكشف الدبلوماسي الإيطالي أن قطاع النشر في إيطاليا يحقق مداخيل وصلت إلى أزيد من ثلاثة ملايير يورو وهو من القطاعات المهمة التي تبرز مدى ثراء تنوّع وحيوية الثقافة الإيطالية.

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